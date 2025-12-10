تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان بازنجیر چرخ امکانپذیر است

محمد محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم‌اکنون تردد در محورهای زنجان–طارم، زنجان–تهم–چورزق، زنجان–بیجار و زنجان–دندی–تخت‌سلیمان تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است، گفت: در سایر محورهای مواصلاتی نیز رانندگان باید ضمن همراه داشتن زنجیرچرخ، با احتیاط کامل تردد کنند.

وی با اشاره به شرایط جوی استان گفت: در محورهای کوهستانی از جمله محورهای یادشده، بارش پراکنده برف همراه با مه موضعی گزارش شده است و در سایر محورهای استان نیز بارش پراکنده باران ادامه دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان، تأکید کرد: در حال حاضر استان زنجان فاقد هرگونه انسداد در محورهای شریانی و غیرشریانی است و تمامی راه‌ها باز بوده و تحت نظارت و مدیریت نیروهای راهداری قرار دارند.

محمدی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، قبل از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

وی ادامه داد: رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جاده های استان و کشور به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.