خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در ادامهٔ اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت‌دهی به مناطق محروم، بسیج سازندگی با اتکا به ظرفیت‌های مردمی، جهادی و تخصصی خود، پیش‌گام و محرک اصلی در اجرای طرح‌های آب‌رسانی به روستاهای دورافتاده و صعب‌العبور لرستان شده است. بسیج با سازماندهی گروه‌های جهادی، مهندسی و استفاده از توان حفاری و لجستیکی خود، در مناطقی که دسترسی به آنها برای دستگاه‌های متعارف دشوار است، ورود مؤثر و کارآمدی داشته و زمینه را برای توسعه زیرساخت آب روستایی فراهم کرده است.

گام بلند بسیج برای آب‌رسانی به روستاهای لرستان

در ادامه و در چارچوب همکاری سه‌جانبه و هماهنگ، بسیج سازندگی، استانداری لرستان و شرکت آب‌وفاضلاب استان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مشترک، تلاش‌ها را برای شتاب بخشیدن به این پروژه‌های حیاتی یکپارچه کرده‌اند. در این تقسیم کار ملی، بسیج باتکیه‌بر روحیه جهادی و توان اجرایی خود در مناطق سخت‌گذر، عملیات احداث چاه‌ها، خطوط انتقال و مخازن را پیش می‌برد. استانداری لرستان با نقش راهبردی خود، تأمین و تزریق اعتبارات دولتی، هماهنگی بین‌بخشی و رفع موانع اداری و حقوقی را بر عهده گرفته و شرکت آب‌وفاضلاب نیز با دانش فنی و تخصصی خود، بر استانداردهای کیفی پروژه نظارت کرده و مسئولیت بهره‌برداری، نگهداری و تضمین پایداری این شبکه‌ها را پس از اتمام کار بر دوش می‌گیرد.

این همکاری سه‌جانبه نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، حاکمیتی و تخصصی است که هدف نهایی آن، تأمین آب شرب پایدار و سالم برای ده‌ها روستای محروم در استان لرستان و گامی بلند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شاخص‌های سلامت و رفاه در این مناطق است. انتظار می‌رود با تداوم این هماهنگی، شاهد افتتاح پروژه‌های متعدد آب‌رسانی در سراسر استان در ماه‌های آتی باشیم.

پیش‌بینی هزار و ۴۰۶ میلیارد برای آب‌رسانی به روستاهای لرستان

سردار نعمت‌الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان دراین‌رابطه با مهر با اشاره به آب‌رسانی به ۳۰ روستای لرستان طی هفته بسیج امسال، اظهار داشت: یکی از طرح‌ها و کارهای مشترک با استانداری و همچنین شرکت آب‌وفاضلاب شروع کرده‌ایم، بحث آب‌رسانی به روستاهایی است که از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند.

وی عنوان کرد: اجرای طرح با انعقاد دو قرارداد در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه سخنان خود اعتبار این دو قرارداد را بالغ بر هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از سه سال پیش اجرای این طرح آب‌رسانی به روستاها در استان آغاز شده است.

۱۰۰ روستا آب‌رسانی شد

سردار باقری، بیان داشت: قرارداد اول ما در خردادماه به پایان رسید و مرحله آخر آن در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس آب‌رسانی به ۷۰ روستای استان به بهره‌برداری رسید.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قرارداد دوم ما برای آب‌رسانی به روستاها از خردادماه شروع شده است، تصریح کرد: یکی از اقدامات در قالب این قرارداد دوم آب‌رسانی به ۳۰ روستای استان طی هفته بسیج بود.

سردار باقری، گفت: جمعیت این روستاها بالغ بر ۱۱ هزار نفر بوده است.

وی اعتبار هزینه شده برای آب‌رسانی به این ۷۰ روستا طی هفته بسیج امسال را ۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع در این راستا سه هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی استان از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شدند.