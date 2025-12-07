حجت الاسلام علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح طرح مثلث طلایی برای ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان پرداخت.

وی اظهار کرد: با توجه به جذابیت کاذبی که فضای مجازی ایجاد می‌کند از این حیث ضروری است که فعالان فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان را به سمت فضاهای امن و واقعی تشویق کنند تا کمتر درگیر فضای مجازی باشند.

وی تصریح کرد: از آنجا که سه باب مدرسه و یک زمین فوتبال و باشگاه ورزشی در نزدیک مسجد جامع روستا قرار داشت به همین منظور تصمیم گرفتیم که از این مثلث طلایی به عنوان جبهه مقابله با برنامه‌های نرم تبلیغاتی از جمله فضای مجازی استفاده کنیم تا دانش آموزان بعد از فراغت از مدرسه در مسجد و باشگاه ورزشی اوقات فراغت خود را سپری کنند و کمتر درگیر فضای مجازی باشند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: خوشبختانه طرح ایجاد مثلث طلایی بین مسجد و مدرسه و باشگاه ورزشی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان با مشارکت و استقبال مربیان باشگاه و اولیای مدرسه مواجه شد و همچنین بازتاب خوبی در بین دانش آموزان داشت.

استفاده از استخر و کلاسهای زبان برای اقدامات تربیتی

وی تصریح کرد: در فصل تابستان کلاس‌های تقویتی از جمله ریاضی و زبان انگلیسی برای دانش آموزان تشکیل شد که شهریه این کلاس‌ها در ابتدا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ولی صحبت کردیم که شهریه ۱۲ جلسه را یک میلیون تومان با دانش آموزان حساب کنند.

حجت الاسلام علیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر کلاس‌های تقویتی برای دانش آموزان فعال در مسجد ماهی یک بار ورزش شنا در شهر مریانج به صورت رایگان برگزار می‌شود.

امام جماعت مسجد جامع روستای مالک اشتر حضور بانوان را در مساجد بسیار پر رنگ توصیف کرد و گفت: حدود ۵۰ نفر از بانوان روستا به صورت فعال در مراسم مناسبتی و اقامه نماز جماعت در مسجد محل شرکت می‌کنند.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر این روستا با نام مالک اشتر معروف است افزود: از آنجا که این روستا تعداد ۳۵ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس کرده است و نیز در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله مردم روستا کمک‌های شایان توجهی در پشت جبهه داشتند از همان زمان این روستا از بهادربیگ به مالک اشتر تغییر نام داد.