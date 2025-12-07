سردار موحد: ۱۶ آذر به نماد ایستادگی و مقاومت تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار موحد فرمانده سپاه کربلا به مناسبت روز دانشجو آمده است :۱۶ آذر، روزی که در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران به نماد ایستادگی، مقاومت و فداکاری دانشجویان بر علیه استعمار و استکبار تبدیل شده است. این روز نه تنها یادآور مبارزات تاریخی دانشجویان در مسیر استقلال و آزادی است، بلکه بیانگر رویکرد تمدنی و فرهنگی آنان در تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و پیگیری مسیر رشد و تعالی ملت ایران است. روز دانشجو، نه تنها روز تکریم دانش و دانش‌ورزان است، بلکه روزی است که باید به تحلیل و بازاندیشی در رسالت تاریخی دانشجویان پرداخته شود.

دانشجویان، در تمام دوران انقلاب اسلامی، همواره در صف اول مبارزه با استکبار جهانی و تحقق اهداف راهبردی انقلاب ایستاده‌اند. نقش آنان در تحقق پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور، فراتر از مسئولیت‌های معمول بوده و به عنوان پیشگامان تحول اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شوند.

امروز، در شرایطی که دشمنان به هر شیوه ممکن در تلاشند تا استقلال کشور را در ابعاد مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی تضعیف کنند، دانشجویان عزیز باید همچنان به رسالت تاریخی خود ادامه دهند. دانش و فناوری، به‌عنوان ابزار اصلی قدرت، تنها از طریق گام‌های بلند و خردمندانه شما می‌تواند کشور را به سوی توسعه پایدار، پیشرفت تمدنی و استقلال حقیقی هدایت کند.

شما دانشجویان عزیز، وارثان انقلاب اسلامی و حافظان خون‌های پاک شهیدان هستید. مسئولیت امروز شما نه تنها در گسترش علم، بلکه در پیشبرد اهداف تمدنی و فرهنگی انقلاب است. این مسئولیت شما را به عنوان نسل پیشرو در ساخت تمدن نوین اسلامی، بر دوش شما نهاده است. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب، دانشجویان با بصیرت و حضور تأثیرگذار خود، در پیشبرد اهداف ملت نقش داشتند، امروز نیز با گام‌های علمی و معنوی شما باید پرچم‌دار حرکت عظیم تمدنی ایران اسلامی باشید.

در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و در این روز بزرگ که به نام روز دانشجو در تقویم کشور ثبت شده است، اینجانب ضمن تبریک به دانشگاهیان عزیز، به ویژه دانشجویان شریف دانشگاه‌های استان مازندران، از خداوند متعال خواستارم که تلاش‌های علمی و معنوی شما عزیزان بیش از پیش شتاب گیرد و با همت بلند شما، ایران اسلامی به سرمنزل مقصود خود در حوزه علم، فناوری و تمدن‌سازی دست یابد.

در پایان، بر این باورم که راهبردهای علمی و عملی شما می‌تواند در ارتقا وضعیت علمی، دانشگاهی و اجتماعی کشور و همچنین حل مشکلات منطقه‌ای نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. شما به‌عنوان رهبران آینده این کشور، وظیفه دارید که با نگاه تمدنی و با تکیه بر اصول اسلامی و انسانی، ایران را به مسیر پیشرفت و استقلال در تمامی عرصه‌ها رهنمون سازید.