سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار ارز و طلا، اظهار کرد: نرخ ارزهای خارجی و طلا در روزهای اخیر به شکل افسارگسیخته در حال افزایش است و شرایط کنونی فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت این شرایط دارد، تاکید کرد: توسعه اقتصادی در چنین فضای آشفته‌ای چگونه می‌تواند محقق شود؟ زمانی که مردم در اقتصاد داخلی نقش داده نمی‌شوند، نتیجه همین وضعیت نگران کننده خواهد بود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قیمت بسیاری از کالاها که هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارند به بهانه افزایش قیمت دلار در حال جهش است و این سوال مطرح می‌شود که چنین شرایطی چگونه نوعی مدیریت تلقی می‌شود؟

مولوی با تأکید بر اینکه صدای مردم باید شنیده شود، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در برابر هرگونه بی مدیریتی دولت به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهد کرد و از همه ابزارهای نظارتی خود برای صیانت از معیشت مردم استفاده می‌کند.

وی با اشاره به افزایش انتقادات عمومی افزود: مردم دیگر نمی‌توانند در مقابل عملکرد ضعیف اقتصادی دولت سکوت کنند و بی ثباتی بازار ارز و طلا زندگی روزمره آنان را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت باید با تفکر انقلابی و جهادی مشکلات پیش آمده را فوراً رفع کند و بازار ارز و طلا را کنترل و فشار بر مردم را کاهش دهد.