مولوی: مطالبات دانشجویان پزشکی ایرانی خارج از کشور در حال بررسی است

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پیگیری مشکلات این دانشجویان اظهار کرد: در حالی که حدود ۵۰۰ دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت در خارج از کشور خواهان بازگشت هستند، محدودیت‌های انتقال، پیچیدگی‌های آزمون‌های معادل‌سازی، مشکلات اقتصادی ناشی از جهش نرخ ارز و تطبیق واحدهای درسی، آنان و خانواده‌هایشان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: با پیگیری نمایندگان مجلس، مصوبه محدودیت دو درصدی پذیرش در آزمون انتقال حذف شده و در گام بعدی، اصلاح نحوه محاسبه حدنصاب علمی در دستور کار قرار دارد اما افزایش نرخ ارز، شرایط این دانشجویان را بغرنج کرده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلساتی با حضور اعضای کمیسیون‌های آموزش، امنیت ملی و بهداشت مجلس، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و خانواده‌های دانشجویان، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شده و انتظار می‌رود دولت، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تسهیل فرآیند بازگشت تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

مولوی عنوان کرد: خانواده‌های این دانشجویان با یادآوری تصمیمات مشابه در سال‌های ۹۷ و ۹۸، خواستار مدیریت جدی موضوع هستند و تأکید دارند فرزندانشان به دلیل فشارهای اقتصادی، فرهنگی و روانی در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.

وی توضیح داد: در سال ۲۰۱۹ هرگونه نقل و انتقال از دانشگاه‌های خارج به داخل کشور ممنوع شد. پس از آن، در سال ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای صادر کرد که به موجب آن، دانشجویان پس از گذراندن ۷۰ واحد درسی و شرکت در آزمون جامع انتقال، در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره، مجاز به ورود به فرآیند انتقال بودند اما تنها ۲ درصد از آنان پذیرش می‌شدند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ با افزایش نرخ ارز و فشار مالی خانواده‌ها، اعتراضات نسبت به این محدودیت بالا گرفت. در همین راستا، کمیسیون آموزش مجلس کمیته ویژه علوم پزشکی را تشکیل داد و پس از بررسی، پیشنهاد حذف سقف ۲ درصدی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد که این پیشنهاد مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه‌ای رسمی به وزیر بهداشت، حذف این محدودیت را اعلام کرد.

مولوی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان در زمان اعزام به بیش از ۱۱۰ هزار تومان در شرایط فعلی، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است.

وی گفت: این دانشجویان از نخبگان جمهوری اسلامی ایران هستند که با تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی قصد خدمت به هم‌وطنان خود را دارند و باید تدبیری اندیشیده شود تا زمینه بازگشت آنان به کشور فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این کمیسیون همراه با سایر کمیسیون‌ها با قاطعیت در کنار این دانشجویان ایستاده و امیدوار است مشکلات آنان به طور کامل مرتفع شود.