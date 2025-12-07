پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع حذف فاکتورها و صورتحسابهای کاغذی افزود: دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در راستای تحول هوشمند در نظام مالیاتی چند ماهی است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و مراجع ذیربط تأسیس شده است.
وی اظهار داشت: راهبرد این دفتر، نزدیکتر کردن اظهار عملکرد به واقعیت، بهصرفه کردن اظهار صحیح و کاهش حداکثری صرفه اظهار خلاف واقع است؛ روندی که در نهایت موجب میشود خود مودی انگیزه بیشتری برای ارائه اطلاعات دقیق تأمین کند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در این مسیر دنبال میشود، حذف صورتحسابهای کاغذی است.
نوری ادامه داد: استارت این تغییر با قانون پایانههای فروشگاهی در یکم دی ماه سال ۱۴۰۲ زده شد و از آن زمان تمامی مودیان حقیقی و حقوقی در کشور به صدور صورتحساب الکترونیکی ملزم شدند.
وی افزود: در حال حاضر سه نوع صورتحساب الکترونیکی در کشور صادر میشود؛ نوع اول مربوط به فعالیتهای بین دو فعال اقتصادی، نوع دوم مربوط به مبادلات بین یک فعال اقتصادی با مصرفکننده نهایی، و نوع سوم شامل رسید دستگاه کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی است.
نوری تصریح کرد: طبق قانون، مودیان خرد یعنی دارندگان فروش سالانه کمتر از یک نصاب مشخص میتوانند از صورتحساب نوع سوم استفاده کنند و تکلیف خاصی فراتر از صدور رسید پرداخت ندارند؛ اما مودیان متوسط و بزرگ باید متناسب با فعالیت خود صورتحسابهای نوع اول و دوم را صادر کنند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور درباره پذیرش اعتبار صورتحسابهای غیرالکترونیکی از اول دیماه ۱۴۰۴ گفت: طبق قانون بودجه امسال، از این تاریخ به بعد احتساب مالیات و عوارض خرید در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، فقط با صورتحسابهای الکترونیکی امکانپذیر است.
وی افزود: همچنین بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، سازمان مالیاتی فقط هزینههایی را بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میپذیرد که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.
نوری اظهار کرد: تا بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، صورتحسابهای غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار همچنان با رعایت مقررات، در حساب مالیاتی قابل پذیرش هستند که این تاریخ مطابق با هفتم اردیبهشت ۱۴۰۶ خواهد بود.
وی یادآور شد: بنابراین تا این زمان، صورتحسابهای کاغذی در نظام مالیات بر عملکرد یعنی مالیات سود و درآمد، همچنان به رسمیت شناخته میشود.
