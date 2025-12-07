به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از محل منابع قرض‌الحسنه این تبصره آغاز شد.

وی تصریح کرد: این تسهیلات با هدف حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، واحدهای تولیدی صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار در تأسیسات گردشگری و صنایع‌دستی ارائه می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری افزود: متقاضیان بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند با در نظر گرفتن اولویت‌ها و محدودیت‌های اعلام شده در دستورالعمل، به‌منظور ارائه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر به معاونت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری و معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مراجعه کنند.

جیلان یادآور شد: متقاضیان برای نام‌نویسی به ادارات و یا نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: اولویت‌های پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانواده فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، پروژه‌های مستقر در نواحی روستایی و عشایری (با اولویت مناطق محروم)، متقاضیان دارای مجوز از رسته‌های مختلف صنایع‌دستی و گردشگری، پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، صنایع‌دستی بومی و منطقه‌ای، شبکه‌های تولیدی، بازرگانی و صنایع‌دستی، بوم‌گردی‌های مجهز به کارگاه‌های صنایع‌دستی و تولید زنده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین محدودیت‌های پرداخت شامل پرداخت بیمه تأمین‌اجتماعی شاغلان در تأسیسات گردشگری و یا کارگاه‌های صنایع‌دستی، عدم پذیرش بیمه روستایی و عشایری، لزوم رعایت سرانه تعهد اشتغال (هر دو میلیارد ریال الزام ایجاد یک نفر اشتغال)، محدودیت‌های شبکه بانکی مانند (بدهی‌های معوق، کارمند بودن، میانگین حساب) است.

جیلان سقف پرداخت تسهیلات در طرح‌های کارفرمایی را ۵۰ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: پرداخت تسهیلات به‌منظور ایجاد، توسعه و تکمیل امکان‌پذیر بوده و ارائه طرح مرتبط با درخواست متقاضی الزامی است.

وی اذعان داشت: شرایط پرداخت تسهیلات شامل نرخ سود ۴ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری این تسهیلات را گامی مهم در حمایت از فعالان صنایع‌دستی و گردشگری دانست و بیان داشت: پرداخت تسهیلات یادشده زمینه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند.