به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، صبح یکشنبه در نشست تشکیل شورای راهبردی گردشگری استان، اظهار کرد: ابتکار ارزشمند مجموعه میراث فرهنگی در راهاندازی شورای راهبردی گردشگری میتواند تحولی جدی در تصمیمسازی این حوزه ایجاد کند و از تجربههای ارزشمند اعضای این شورا برای توسعه استان بهره بگیرد.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان افزود: با توجه به خشکسالیهای مداوم، باید گردشگری را جایگزین بخشهایی کنیم که امروز به دلیل کمبود منابع آب با محدودیت مواجه شدهاند. اگر نزولات جوی افزایش نیابد، گردشگری میتواند به محور اصلی توسعه و اشتغال استان تبدیل شود.
وی افزود: اقتصاد دریامحور، مناطق آزاد و برنامههای ملی نیز همگی مکمل گردشگری هستند و میتوانند پیشرانهای جدید رشد در استان باشند.
معاون استاندار با تأکید بر اهمیت رسانهها در پیشبرد پروژههای کلان استان اظهار کرد: رسانه در اقتصاد امروز نقش اول را دارد. بسیاری از پروژههای ما با مشکلات اجتماعی و چالشهای مردمی مواجهاند و رسانه میتواند با روشنگری و آگاهیبخشی، مسیر را برای اجرای آنها هموار کند.
وی افزود: حضور فعالین رسانه در شورای راهبردی گردشگری یک امتیاز بزرگ است. این همراهی میتواند پیوست مردمی پروژهها را تقویت کرده و نگاه عمومی را نسبت به اهمیت گردشگری ارتقا دهد.
حمیدی اظهار کرد: تشکیل این شورا و حضور متخصصان و فعالان حوزههای مختلف فرصتی ارزشمند است. اگر تصمیمها با نگاه راهبردی و مشارکت جمعی اتخاذ شود، گردشگری میتواند آینده تازهای برای استان رقم بزند.
