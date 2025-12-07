مقیمی: محدودیت‌ های سد لاسک با مصوبه شورای برنامه‌ ریزی گیلان لغو شد

ارسلان مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان که روز گذشته برگزار و در خصوص سد لاسک تصمیم گیری شده بود اظهار کرد: مطالعات این پروژه از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و طی ۳۴ سال گذشته نه تنها عملیات اجرایی مشخصی برای ساخت سد انجام نشده، بلکه اعمال محدودیتهای مربوط به طرح موجب عقبماندگی و افزایش محرومیتها در منطقه شده است.
وی با بیان اینکه مردم شهرستان شفت همواره همراه و حامی اجرای طرحهای عمرانی بودهاند، افزود: اگر دولت و وزارت نیرو تصمیم قطعی برای اجرای پروژه داشته باشند، شهروندان فهیم ما مخالفتی نخواهند داشت، اما در شرایط فعلی با توجه به کمبود اعتبارات و نبود امکان اجرای قریبالوقوع پروژه، ادامه دادن این محدودیتها توجیهی ندارد و تنها نگرانی و نارضایتی مردم را افزایش میدهد.
مقیمی با اشاره به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای عمرانی مصوب ۲۹ مهر ۱۳۶۷ و تبصره اصلاحی آن در سال ۱۳۸۸، تصریح کرد: قوانین کشور تکلیف اراضی و املاک مردم را در طرحهای عمرانی مشخص کرده است.
وی ادامه داد: اکنون که روشن است اجرای پروژه سد لاسک در آینده نزدیک امکان پذیر نیست، ضروری است مردم از بلاتکلیفی خارج شوند و محدودیتهای تحمیلشده از زندگی آنها برداشته شود.
فرماندار شفت در پایان تأکید کرد: با دستور استاندار گیلان و مصوبه شورای برنامهریزی استان، رفع محدودیتهای طرح سد لاسک رسماً مورد تأیید قرار گرفت و این اقدام میتواند به بهبود شرایط زیست و توسعه منطقه کمک کند.
نظر شما