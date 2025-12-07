به گزاری خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری میان آستان مقدس مسجد جمکران و دبیرخانه نهضت ملی «زندگی با آیهها» باهدف همافزایی، انسجامبخشی و گسترش فعالیتهای قرآنی در ماههای رجب، شعبان و رمضان صبح یکشنبه در این مکان مقدس به امضای حجتالاسلاموالمسلمین علی تقیزاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و حجتالاسلاموالمسلمین یاسین حسینآبادی معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین در اجرای برنامههای قرآنی نهضت ملی «زندگی با آیهها» در فصل بندگی شامل ماههای رجب، شعبان و رمضان همکاری خواهند داشت.
شرح و تبیین آیات مهدوی قرآن کریم، تولید محصولات فرهنگی مرتبط با این آیات و مشارکت در تولید محتواهای هنری و رسانهای از جمله پویانمایی، عکسنوشت و پادکست از محورهای این همکاری اعلام شده است.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی، مسابقه حفظ موضوعی ویژه زائران و خادمان، برپایی کرسیهای تلاوت تدبری، اجرای برنامههای قرآنی ویژه معتکفین در ماه رجب و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان و نیز تخصیص فضای نمایشگاهی برای ارائه محصولات فرهنگی دبیرخانه از دیگر مفاد این تفاهمنامه به شمار میرود.
در این تفاهمنامه تأکید شده است با حضور کارشناسان و مبلغان طرح «زندگی با آیهها» و برنامههای مشترک قرآنی، زمینه برگزاری ویژهبرنامههای نیمهشعبان با رویکرد قرآنی فراهم خواهد شد.
