به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملایی در جلسه ستاد نیمه‌شعبان، با اشاره به ضرورت تدوین سیاست‌های ابلاغی فرهنگی با محوریت خانواده، کودک و نوجوان و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: باید فعالیت‌های نیمه‌شعبان در سطحی گسترده‌تر و فراتر از بلوار پیامبر اعظم (ص) و مسجد مقدس جمکران برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه محور اصلی حوزه مهدویت مسجد مقدس جمکران است اما نباید برنامه‌ها محدود به این منطقه باشد، افزود: همان‌گونه که «کلّ یومٍ عاشوراء و کلّ أرضٍ کربلاء» تعبیر می‌شود، در حوزه مهدویت نیز باید نگاه کلان و تمدنی داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نمادسازی و فعالیت‌های فرهنگی نوآورانه، پیشنهاد کرد اقدامات نمادینی همچون اعزام کاروان‌ها یا اجرای برنامه‌های زیارت مجازی مزار شهدایی مانند سید حسن نصرالله و شهید سلیمانی در دستور کار قرار گیرد تا نقش‌آفرینی این مناسبت تقویت شود.

ملایی با مقایسه برنامه‌ریزی مناسبتی در ماه رمضان و دهه فجر، خواستار طراحی یک ایده فرهنگی ویژه برای نیمه‌شعبان شد و گفت: ظرفیت‌های هنری و فرهنگی باید به میدان بیایند و نمایشگاه‌ها، جلسات بصیرتی و برنامه‌های تشویقی برای فعالان عرصه مهدویت در سطح دستگاه‌های اجرایی برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور منسجم در فضای مجازی در شرایط جنگ ترکیبی تاکید کرد: لازم است اتاق فکری برای تولید محتوای هدفمند و اثرگذار در فضای مجازی تشکیل شود.

ملایی در پایان، با اشاره به پراکندگی مدیریت اجرایی برنامه‌های سال‌های گذشته، خواستار ایجاد یک اتاق فرماندهی واحد با قابلیت مانیتورینگ و مدیریت متمرکز تمامی برنامه‌های مرتبط با بلوار پیامبر اعظم (ص) و مسجد مقدس جمکران شد.