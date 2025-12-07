شیوع گسترده آنفلوانزا در دهدشت؛بیمارستان‌ در قرنطینه،ملاقات ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رزمخواه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اعمال محدودیتهای جدید در بیمارستان دهدشت خبر داد و اظهار کرد: به علت شیوع گسترده ویروس آنفلوانزا و افزایش قابل توجه تعداد بیماران بستری، ملاقات عمومی در بیمارستان دهدشت از امروز تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود.
وی افزود: موج جدید آنفلوانزا منجر به افزایش شدید مراجعات به بیمارستان و بستری شدن بیماران شده است، از این رو به منظور جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری، تصمیم به اعمال محدودیتهای ملاقات عمومی گرفته شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در ادامه به نکات مهم برای مقابله با آنفلوانزا اشاره کرد و ادامه داد: از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها باید خودداری شود و مردم باید اصول بهداشتی مانند شستوشوی مرتب دست و صورت را جدی بگیرند، همچنین استفاده از ماسک و وسایل شخصی در صورت ابتلاء یا تماس با بیماران توصیه میشود.
وی همچنین به مصرف مایعات گرم و سوپ به عنوان راهکاری برای تقویت بدن و کاهش علائم آنفلوانزا اشاره کرد و افزود: آنفلوانزا یک بیماری عفونی دستگاه تنفسی است که توسط ویروسهای نوع A و B ایجاد میشود و علائم اصلی آن شامل تب، بدندرد، سرفه خشک، گلودرد، آبریزش بینی و خستگی شدید است.
رزمخواه اضافه کرد: این بیماری از طریق قطرات تنفسی ناشی از سرفه و عطسه، تماس مستقیم با فرد بیمار و لمس سطوح آلوده منتقل میشود.
وی با هشدار به گروههای پرخطر مانند کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای که باید مراقبتهای ویژهای داشته باشند، یادآور شد: بهترین راه پیشگیری از آنفلوانزا، واکسیناسیون سالانه و رعایت بهداشت فردی است.
