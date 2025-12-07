  1. استانها
شیوع گسترده آنفلوانزا در دهدشت؛بیمارستان‌ در قرنطینه،ملاقات ممنوع

یاسوج-رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: شیوع گسترده ویروس آنفلوانزا و افزایش تعداد بیماران بستری در این شهرستان باعث شد ملاقات عمومی در بیمارستان دهدشت تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رزمخواه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اعمال محدودیت‌های جدید در بیمارستان دهدشت خبر داد و اظهار کرد: به علت شیوع گسترده ویروس آنفلوانزا و افزایش قابل توجه تعداد بیماران بستری، ملاقات عمومی در بیمارستان دهدشت از امروز تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود.

وی افزود: موج جدید آنفلوانزا منجر به افزایش شدید مراجعات به بیمارستان و بستری شدن بیماران شده است، از این رو به منظور جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری، تصمیم به اعمال محدودیت‌های ملاقات عمومی گرفته شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در ادامه به نکات مهم برای مقابله با آنفلوانزا اشاره کرد و ادامه داد: از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها باید خودداری شود و مردم باید اصول بهداشتی مانند شست‌وشوی مرتب دست و صورت را جدی بگیرند، همچنین استفاده از ماسک و وسایل شخصی در صورت ابتلاء یا تماس با بیماران توصیه می‌شود.

وی همچنین به مصرف مایعات گرم و سوپ به عنوان راهکاری برای تقویت بدن و کاهش علائم آنفلوانزا اشاره کرد و افزود: آنفلوانزا یک بیماری عفونی دستگاه تنفسی است که توسط ویروس‌های نوع A و B ایجاد می‌شود و علائم اصلی آن شامل تب، بدن‌درد، سرفه خشک، گلودرد، آبریزش بینی و خستگی شدید است.

رزمخواه اضافه کرد: این بیماری از طریق قطرات تنفسی ناشی از سرفه و عطسه، تماس مستقیم با فرد بیمار و لمس سطوح آلوده منتقل می‌شود.

وی با هشدار به گروه‌های پرخطر مانند کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای که باید مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشند، یادآور شد: بهترین راه پیشگیری از آنفلوانزا، واکسیناسیون سالانه و رعایت بهداشت فردی است.

