به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نصیری متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به فصل سرما و شیوع بالای بیماریهای تنفسی، مخاطبان را به مراقبت، استراحت، مایعات کافی و پرهیز از خوددرمانی بیمورد فراخواند.
نصیری با اشاره به اینکه سرماخوردگی و سینوزیت هر دو از جمله التهابهای شایع نواحی فوقانی دستگاه تنفس هستند، توضیح داد: بیشتر موارد این بیماریها ویروسیاند و نیازی به مصرف آنتیبیوتیک ندارند؛ اما بسیاری از بیماران با مشاهده ترشحات یا سردردهای موضعی فوراً سراغ داروهای آنتیبیوتیکی میروند، اقدامی که نهتنها سودی ندارد بلکه ممکن است مقاومت دارویی ایجاد کند.
وی با بیان تفاوتهای بارز میان دو بیماری افزود: در سرماخوردگی معمولی علائم ظرف چند روز تا نهایتاً یک هفته فروکش میکند و ترشحات بینی شفافاند؛ اما در سینوزیت، ترشحات چرکی، احساس فشار در ناحیه گونه و پیشانی، و تبهای بالاتر دیده میشود. وقتی علائم بیش از ده روز ادامه پیدا کند، احتمال ابتلاء به سینوزیت افزایش مییابد.
به گفته این متخصص، یکی از عوامل تشخیص بالینی سینوزیت مشاهده ترشحات چرکی پشت حلق در معاینه است.
وی تأکید کرد: تنها معاینه ظاهری حلق برای تشخیص کافی نیست و باید شرح حال دقیقتری از بیمار گرفته شود، بهویژه درباره مدت زمان بیماری، شدت سردرد و وضعیت تنفس. نصیری همچنین محل قرارگیری سینوسها را توضیح داد و گفت: دو سینوس اصلی که اغلب در التهاب درگیر میشوند، در ناحیه گونهها و بالای ابروها واقع شدهاند.
نصیری در پاسخاین پرسش که آیا استرس و اضطراب نیز میتوانند موجب تشدید علائم سینوزیت شوند؟ گفت: بله، علاوه بر عوامل محیطی مانند هوای سرد و خشک، شرایط روانی، سطح ایمنی بدن و حتی زمینههای ژنتیکی میتوانند در بروز یا طولانی شدن سینوزیت نقش داشته باشند.
وی یادآور شد افرادی که به طور مکرر دچار عفونتهای تنفسی ویروسی میشوند، بیشتر در معرض ابتلاء به سینوزیت هستند.
نصیری توضیح داد که علائم این بیماریها بسیار مشابهاند از جمله آبریزش بینی، گلودرد، بدندرد و تب اما نشانههایی مانند از دست دادن حس بویایی و چشایی بیشتر به نفع کرونا است، در حالی که شروع ناگهانی علائم همراه با درد شدید عضلانی معمولاً بیانگر آنفلوانزا است.
وی اضافه کرد: گزارشهای وزارت بهداشت نشان میدهد در این فصل ویروس آنفلوانزا در گردش است، بنابراین باید توجه داشت افتراق میان این بیماریها صرفاً با مراجعه به پزشک و انجام تست ممکن است.
وی همچنین درباره راهکارهای پیشگیری گفت: شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون، پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ در زمان پیک بیماری، و استفاده از ماسک هنگام تماس با فرد بیمار از جمله اقدامات مؤثر هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اهمیت تهویه مناسب و استفاده از دستگاه بخور در کاهش علائم سینوزیت نیز تأکید کرد و گفت: مرطوب نگه داشتن هوا و شستشوی بینی با آب نمک یا سرم شستشو میتواند به تخلیه سینوسها کمک کند.
نصیری همچنین درباره باورهای غلط و درمانهای غیرعلمی مطرح در شبکههای اجتماعی نیز هشدار داد.
وی تصریح کرد: روشهایی مانند ترکیب پوست مرکبات با عسل و زنجبیل یا نوشیدنیهای موسوم به معجزهآسا واقعاً پشتوانه علمی ندارند. آنچه مؤثر است مصرف مایعات فراوان، استراحت کافی، و تغذیه متعادل برای حفظ ایمنی بدن است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اذعان کرد: مصرف ویتامین C در پیشگیری از بیماری ممکن است مفید باشد، اما اثر درمانی خاصی برای سینوزیت در مطالعات علمی به اثبات نرسیده است.
نصیری در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به قابل درمان بودن سینوزیت، خاطر نشان کرد: سینوزیت حاد معمولاً بین چهار تا دوازده هفته طول میکشد و با مراقبت و درمان مناسب برطرف میشود، اما در صورت مزمن شدن یعنی بیش از سه ماه تداوم، نیازمند بررسی تخصصی است. رعایت توصیههای پزشکی و پرهیز از مصرف سرخود آنتیبیوتیکها بهترین راه پیشگیری از مزمن شدن بیماری است.
