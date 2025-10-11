به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به تحلیل وضعیت کنونی بیماری‌های تنفسی و خطرات مصرف غیراصولی آنتی‌بیوتیک‌ها پرداخت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوع بیماری‌هایی مانند آنفولانزا و کرونا،گفت: روند طبیعی آنفولانزا و کرونا همیشه در جامعه وجود دارد و در فصل پاییز شاهد افزایش cases آنفولانزا هستیم.

این کارشناس با اشاره به آمارهای جهانی افزود: بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های ایالات متحده (CDC) در هفته ۳۸، میزان ابتلا به آنفولانزا هنوز پایین است و تنها ۰.۴ درصد تست‌ها مثبت بوده‌اند. این در حالی است که سال گذشته آمار مرگ کودکان ناشی از آنفولانزا به ۲۸۰ مورد رسید.

هاشمیان با مقایسه شرایط ایران با سایر کشورها، هشدار داد: متأسفانه افزایش قیمت واکسن آنفولانزا در ایران ممکن است باعث آسیب‌پذیری بیشتر جامعه در برابر اپیدمی شود، چرا که هنوز گروه‌های زیادی واکسن نزده‌اند.

هشدار درباره مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها

این پزشک متخصص در ادامه با انتقاد از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران، توضیح داد: آنتی‌بیوتیک‌ها تنها برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی ساخته شده‌اند و در برابر ویروس‌ها کاملاً بی‌اثرند. مصرف خودسرانه این داروها نه تنها بهبودی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث مقاومت باکتری‌ها می‌شود. متأسفانه برخی بیماران به دلیل مصرف طولانی‌مدت و غیراصولی آنتی‌بیوتیک‌ها، در مواجهه با عفونت‌های جدی، به درمان پاسخ نمی‌دهند.

هاشمیان با مقایسه قوانین ایران و سایر کشورها مانند امارات متحده عربی، خاطرنشان کرد: در دبی، داروخانه‌ها در صورت فروش آنتی‌بیوتیک بدون نسخه، ۵۰۰ دلار جریمه می‌شوند، اما در ایران متأسفانه این داروها به راحتی در دسترس هستند.

تفاوت عفونت ویروسی و باکتریایی

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال مجری درباره نشانه‌های تفاوت عفونت ویروسی و باکتریایی، گفت: در عفونت‌های باکتریایی، علائمی مانند تب بالا، ضعف شدید، گلودرد پررنگ و ترشحات چرکی مشاهده می‌شود. این در حالی است که عفونت‌های ویروسی معمولاً با علائم خفیف‌تری همراه هستند و در مدت ۵ روز بهبود می‌یابند.

جایگاه طب ایرانی و داروهای جدید

هاشمیان با تأیید نقش مکمل طب ایرانی در درمان بیماری‌ها، اظهار داشت: استفاده علمی از گیاهانی مانند زنجبیل و نعنا در بهبود علائم بیماری‌های تنفسی مؤثر است. حتی در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها نیز از عصاره این گیاهان استفاده می‌شود.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو از تأیید داروی جدیدی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) خبر داد و خاطر نشان کرد: داروی CD388 به عنوان جایگزین واکسن آنفولانزا برای افرادی که قادر به تزریق واکسن نیستند یا به آن حساسیت دارند، یک پیشرفت بزرگ در حوزه پزشکی محسوب می‌شود.