به گزارش خبرنگار مهر، جواد نانی صبح یکشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه زنجان با خیرمقدم به رئیس قوه قضائیه، حضور وی در دانشگاه زنجان را نخستین نشست اختصاصی رئیس قوه قضائیه با دانشجویان این دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشجویان همواره در تحولات کشور نقشآفرین بودهاند و توجه به دیدگاه این قشر ضروری است.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره جایگاه دانشجوی بسیجی اظهار داشت: دانشجویان پیشگام حرکتهای تحولآفرین هستند و بیتوجهی به این قشر میتواند پیامدهای مهمی را به دنبال داشته باشد.
مسئول بسیج دانشجویی استان به برخی مسائل اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات حوزه بانکی، عملکرد برخی مؤسسات مالی و نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط، از جمله دغدغههای جدی دانشجویان است. وی بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای مالی، بهویژه پروندههای مرتبط با بانکها و مؤسسات متخلف، تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت حوزه بیمه، افزود: ضعفهای ساختاری و نظارتی میتواند زمینهساز بروز مشکلات مشابه در این بخش شود و نیازمند اصلاحات جدی است.
نانی به روند رسیدگی به پروندههای برخی مسئولان سابق و فعلی پرداخت و خاطرنشان کرد: در فضای عمومی جامعه پرسشهایی درباره تفاوت سرعت رسیدگی به پروندهها مطرح است که انتظار میرود شفافسازی لازم در این زمینه صورت گیرد.
مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان همچنین به نمونههایی از تخلفات در حوزه پزشکی و بانکی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، نحوه ثبت خدمات درمانی یا شیوه اعطای وامها با انتقاداتی از سوی مردم همراه است.
نانی فضای مجازی را از دیگر دغدغههای دانشجویان عنوان کرد و افزود: ضرورت نظارت مؤثر بر محتوا و روند انتشار مطالب، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه کاربران قرار دارد.
وی با اشاره به موضوعات استانی نیز گفت: برخی مشکلات و دغدغههای مردم زنجان ریشه در تصمیمات گذشته دارد و انتظار میرود با ورود دقیق و کارشناسی دستگاه قضائی، روند رسیدگی به این مسائل تسریع شود. او تأکید کرد: شفافسازی در فرایند رسیدگی به پروندههای اقتصادی و اداری میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه دانشگاه همواره نقشی اساسی در تقویت سرمایه اجتماعی و مطالبهگری داشته است، گفت: تقویت ارتباط میان دستگاه قضائی و جامعه دانشگاهی میتواند زمینهساز تصمیمات عملی در حوزههای مختلف شود.
نانی به مسائل زیستمحیطی استان پرداخت و افزود: آلودگی هوا و استقرار برخی صنایع آلاینده در نزدیکی شهر زنجان از موضوعاتی است که از سوی شهروندان مطرح میشود و رسیدگی دستگاههای مسئول را میطلبد.
