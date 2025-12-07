  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

حکیم‌زاده: توسعه فرهنگ‌سازی در مصرف صحیح منابع ضروری است

رشت- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی گفت: توسعه فرهنگ مصرف صحیح منابع و انرژی در کودکی می‌تواند راهکار مؤثری برای مدیریت بحران‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح یکشنبه در هفدهمین همایش فراگیری نخستین واژه آب در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: آموزش و پرورش رکن اساسی هر رخدادی در کشور است.

وی ضمن تاکید بر لزوم اهمیت فرهنگ‌سازی در راستای مصرف درست گفت: مشکل اساسی کشور، عدم مصرف بهینه منابع و انرژی است که این مسئله ناشی از غفلت از توجه به یادگیری در دوران کودکی است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: فارغ از زیرساخت‌ها نیازمند توسعه فرهنگ سازی در کشور هستیم لذا فارغ از ساخت سد، پل و جاده، قانون و نظم هستی مورد غفلت واقع شده است.

حکیم زاده به لزوم رفتارهای همگام و همسو با قوانین طبیعت اشاره کرد و افزود: در کودکی باید آموخت که زمین یکی است و برای حفظ این زمین باید کوشا باشیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش و یادگیری بیان کرد: یادگیری کودکان سبب مدیریت والدین خواهد شد همان‌طور که در طرح همیار پلیس نیز این اثرگذاری را شاهد بودیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: با سرمایه‌گذاری بر کودکان می‌توانیم ایرانمان را از بحران‌ها عبور دهیم به علاوه این سرمایه گذاری باید با هماهنگی کافی همراه باشد.

