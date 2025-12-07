به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح یکشنبه در هفدهمین همایش فراگیری نخستین واژه آب در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: آموزش و پرورش رکن اساسی هر رخدادی در کشور است.

وی ضمن تاکید بر لزوم اهمیت فرهنگ‌سازی در راستای مصرف درست گفت: مشکل اساسی کشور، عدم مصرف بهینه منابع و انرژی است که این مسئله ناشی از غفلت از توجه به یادگیری در دوران کودکی است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: فارغ از زیرساخت‌ها نیازمند توسعه فرهنگ سازی در کشور هستیم لذا فارغ از ساخت سد، پل و جاده، قانون و نظم هستی مورد غفلت واقع شده است.

حکیم زاده به لزوم رفتارهای همگام و همسو با قوانین طبیعت اشاره کرد و افزود: در کودکی باید آموخت که زمین یکی است و برای حفظ این زمین باید کوشا باشیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش و یادگیری بیان کرد: یادگیری کودکان سبب مدیریت والدین خواهد شد همان‌طور که در طرح همیار پلیس نیز این اثرگذاری را شاهد بودیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: با سرمایه‌گذاری بر کودکان می‌توانیم ایرانمان را از بحران‌ها عبور دهیم به علاوه این سرمایه گذاری باید با هماهنگی کافی همراه باشد.