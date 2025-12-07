کامران حقیآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در استان، گفت: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، از دوشنبه ظهر سامانه بارشی وارد استان میشود که تا پنجشنبه صبح فعالیت خواهد داشت.
وی افزود: این سامانه موجب وقوع بارشهای ساعتی باران و برف، رعدوبرق و وزش باد شدید میشود و در برخی نقاط استان احتمال تگرگ نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز ادامه داد: این شرایط میتواند سبب بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روان آبها، لغزندگی معابر، اختلال تردد جادهای، آبگرفتگی معابر شهری، سقوط سنگ و خسارت به محصولات کشاورزی شود.
حقیآبی در توصیههایی به شهروندان گفت: توصیه جدی ما خودداری از ترددهای غیرضروری بهویژه در محورهای کوهستانی، پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها، احتیاط در سفرهای درون و برونشهری، پاکسازی دهانه پلها و کانالها توسط شهرداریها و بخشهای خدماتی و تأمین استحکام سازههای موقت در برابر وزش باد شدید است.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به سطح هشدار نارنجی، دستگاههای امدادی و اجرایی باید در آمادهباش باشند.
