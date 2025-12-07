عبداللهی: دانشجویان محور پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان البرز، ضمن تبریک شانزدهم آذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، جایگاه دانشجویان را یکی از ارکان اصلی حرکت و پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: روز دانشجو، روز حق‌طلبی و روحیه مطالبه گری است و ما به یکایک دانشجویان استان و کشور افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش ویژه دانشجو-معلمان در آینده کشور، افزود: شما با آگاهی، علاقه و روح بلند خود رشته تعلیم و تربیت را انتخاب کرده‌اید؛ درحالی‌که امکان انتخاب رشته‌های متعدد داشتید لذا این انتخاب ارزشمند، خدمت مستقیم به نسل‌های آینده است و ما قدردان شما هستیم.

استاندار البرز بابیان اینکه دانشجویان در محور پیشرفت و اعتلای کشور قرار دارند، گفت: دانشجو با گفتمان صحیح و روحیه حق‌طلبی، مسیر توسعه را هموار می‌کند و همه ما وظیفه‌داریم شأن و منزلت او را محترم بشماریم.

عبداللهی با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دانشجویی، بیان کرد: در استان گروه‌های مشورتی جوانان و دانشجویان فعال هستند و ارتباط ما با دانشگاه‌ها، اساتید و تشکل‌های دانشجویی بسیار نزدیک و اثرگذار است و خود را مکلف می‌دانیم که در کنار دانشگاه و دانشجو باشیم و از ایده‌ها و نظرات آن‌ها استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های زیرساختی استان البرز به دلیل رشد سریع جمعیت اشاره کرد و افزود: البرز تنها نیم درصد از مساحت کشور را دارد، اما ۴ درصد جمعیت ایران در آن ساکن هستند که این رشد ناگهانی سبب شده زیرساخت‌ها متناسب با نیازها توسعه نیابد، بااین‌حال تلاش ما بر این است که هم‌زمان با رفع کاستی‌ها، دغدغه‌های دانشگاه‌ها نیز با جدیت پیگیری شود.

نماینده عالی دولت در البرز با تأکید بر حمایت مجموعه مدیریت استان از دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: هیچ دانشگاهی چه دولتی و چه غیردولتی نمی‌تواند مدعی شود که خواسته‌ای مطرح کرده و موردتوجه قرار نگرفته است و هر مطالبه‌ای که در توان ما بوده، پیگیری و اجراشده است.

عبداللهی در ادامه، به برخی گلایه‌ها درباره عدم حضور او در یک مراسم دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در هفته بسیج دانشجویی به دلیل حضور در جلسه‌ای مهم با فرماندهان سپاه استان امکان حضور در برنامه دانشگاه خوارزمی را نداشتم و این موضوع ارتباطی به کم‌توجهی به دانشجویان ندارد و تاکنون چندین مرتبه در این دانشگاه حضور یافته‌ام.

وی در پایان با تأکید بر احترام به بدنه دانشجویی گفت: من خود را خدمتگزار دانشجویان می‌دانم و دست همه دانشجویان را می‌بوسم و هر جا که باشند، برای ما محترم هستند و حمایت از آنان وظیفه قطعی ماست.