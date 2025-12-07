به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: امروز چهاردهمین جلسه بازنگری قانون احزاب و تشکلهای سیاسی با حضور صاحبنظران، اساتید دانشگاه، دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی برگزار شد.
وی افزود: هدف از این جلسات، تدوین لایحهای در وزارت کشور است که پس از نهایی شدن، به دولت و سپس مجلس تقدیم میشود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: تلاش ما این است که لایحه جدید علاوه بر تسهیل فعالیت احزاب، زمینه کیفیسازی عملکرد آنها را نیز فراهم کند. در این بازنگری، بیش از گذشته موضوع افزایش اثرگذاری احزاب و ارتقای جایگاه تشکیلاتی آنها مورد توجه قرار گرفته است.
کوثری گفت: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ۱۴۰۵، احزاب نقش بسیار فعالی در قالب انتخابات تناسبی یا فهرستی خواهند داشت.
دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ادامه داد: بر این اساس ساختار سیاسی کشور به سمت بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت احزاب حرکت میکند تا فعالیت این نهادها قانونی، سازمانیافته و دارای نقش تعیینکننده باشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: بیشتر مباحث کارشناسی تدوین لایحه انجام شده و کارگروه تخصصی در حال برگزاری جلسات پایانی است.
کوثری یادآور شد: برنامهریزی ما این است که ظرف یک ماه آینده، پیشنویس اولیه تهیه و پس از ارائه به وزیر کشور و اصلاحات نهایی، برای تصمیمگیری به دولت و سپس مجلس ارسال شود.
نظر شما