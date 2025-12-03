به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: از جمله رئوس مصوبات این جلسه، موافقت با درخواست تأسیس سه حزب استانی و همچنین موافقت با صدور پروانه فعالیت دو حزب استانی بود. مجمع عمومی دو حزب نیز تأیید شد.

سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: همچنین با تأسیس پنج شعبه استانی احزاب ملی موافقت شد و پروانه فعالیت دو انجمن اقلیت‌های دینی نیز تمدید شد.

کوثری با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت ۱۴۰۵، افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این دوره از انتخابات، برگزاری آن به شکل فهرستی یا تناسبی است. مقرر شده که این انتخابات به صورت پایلوت در شهر تهران به‌صورت تناسبی برگزار شود؛ به این معنا که احزاب می‌توانند فهرست ارائه بدهند و به‌صورت فهرستی در انتخابات شرکت کنند.

وی در ادامه با دعوت از دبیران کل احزاب برای به‌روز رسانی شرایط احزاب متبوع خود، اظهار داشت: احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند سوالات یا ابهامات خود را از دبیرخانه کمیسیون پیگیری کنند تا بتوانند در سال آینده فهرست بدهند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: طبق بررسی اولیه‌ای که از شرایط احزاب در سطح ملی و استانی انجام شده، در حال حاضر ۵۹ حزب ملی می‌توانند بدون دغدغه در سال آینده در انتخابات فهرست ارائه کنند.

کوثری همچنین تصریح کرد: از مجموع ۷ حزب استان تهران نیز هر ۷ حزب می‌توانند در انتخابات سال آینده به ارائه فهرست بپردازند.