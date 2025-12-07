ناصری: ۱۷۰ رشته دانشگاهی در دانشگاه آزاد واحد ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ناصری ظهر یکشنبه در مراسم روز دانشجو ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهید طهرانچی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب است.
وی گفت: با افتخار میگوییم ایلام ثروتمندترین استان کشور است، هم از نظر منابع خدادادی و هم منابع انسانی.
وی افزود: از خبرنگاران و رسانههای عزیز که همیشه پای ثابت برنامهها و محافل دانشجویی هستند و امروز نیز در این مراسم حضور یافتند، قدردانی میکنم.
وی گفت: کمتر خانوادهای در کشور وجود دارد که دانشجو یا فارغالتحصیل دانشگاه آزاد در آن نباشد و بسیاری از مدیران اجرایی و مسئولان کشور از همین دانشگاه برخاستهاند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام افزود: دانشگاه آزاد ایلام تاکنون بیش از ۶۰ هزار فارغالتحصیل داشته و اکنون نزدیک به ۱۱ هزار دانشجو در ۷ واحد و مرکز در ۱۷۰ رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت: از زمان تأسیس دانشگاه تاکنون، امسال رتبه دانشگاه آزاد ایلام ارتقا یافته و همتراز استانهای توسعهیافته کشور قرار گرفته است.
ناصری افزود: مرکز رشد دانشگاه آزاد ایلام با وجود محدودیتها به سطح یک ارتقا پیدا کرده و طی دو سه سال اخیر بیش از ۵۰ رشته جدید از کاردانی تا کارشناسی ارشد تصویب شده است.
وی گفت: نگاه ما این است که دانشگاه آزاد در خدمت استاندار و تیم مدیریتی استان به عنوان مشاور امین باشد و در حوزه پروژههای تحقیقاتی همه ظرفیت دانشگاه در خدمت مدیریت استان قرار گیرد.
وی افزود: حدود ۵۰۰ عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه در استان داریم که ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای پروژههای علمی و پژوهشی است.
ناصری گفت: شاید در نگاه مسئولان ارشد کشوری ایلام کوچکترین استان از نظر جمعیت و مساحت باشد، اما با افتخار میگوییم ثروتمندترین استان کشور است؛ هم از نظر منابع طبیعی و هم منابع انسانی.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام گفت: دانشگاه آزاد ایلام در رقابت علمی مدیریت مصرف سوخت با دانشگاههای تهران، شریف و صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه نخست شد.
وی افزود: این موفقیت نشان میدهد نخبگان و دانشگاههای استان ظرفیت بالایی برای خدمت به توسعه ایلام دارند.
وی با قدردانی از حضور استاندار در محافل دانشگاهی اظهار کرد: حضور مسئولان در جمع دانشجویان و بازدید از خوابگاهها و سایت دانشگاه بازخورد مثبت و امیدبخش در جامعه دانشگاهی داشته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام تأکید کرد: دانشگاه آزاد نهادی غیردولتی است و امکان استفاده از بودجه دولتی را ندارد، اما انتظار میرود در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی از پروژهها و طرحهای تحقیقاتی دانشجویان و اساتید حمایت شود.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد ایلام بهعنوان قطب روانشناسی غرب کشور بیشترین دانشجو و گرایش را در حوزه آسیبهای اجتماعی دارد و آمادگی برگزاری همایشهای ملی در این زمینه وجود دارد
وی در پایان گفت: انتظار میرود مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی استان در واگذاری پروژهها و حمایت از فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام همکاری لازم را داشته باشند.
