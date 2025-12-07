به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت روز دانشجو در بیانیه‌ای عنوان کرد: دانشگاه نقطه کانونی تمدن‌ساز، حلقه اتصال میان بنای نظری، کنش اجتماعی و آینده‌سازی تمدنی است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون

۱۶ آذر، روز دانشجو، یادمان تاریخی مبارزه دانشجویان ایران با استکبار، منشور خودآگاهی ملی و نقطه اتصال سه لایه‌ی «هویت، مقاومت و عقلانیت» تاریخ معاصر و نماد برافروختن شعله استقلال‌خواهی در سپهر آگاهی ایران است که با ایثار سه دانشجوی پیشرو در اعتراض به حضور مقامات آمریکایی در ایران به یکی از مفاصل کلیدی تحول گفتمان سیاسی دانشگاهیان ایران بدل شد.

از دل این تجربه مهم تاریخی، دانشگاه ایرانی به «نظام معنایی تولیدکننده آگاهی» و دانشجو به «فاعل کنشگرِ تحول گفتمانی» تبدیل گشت و مسیر آینده کشور را از خلال عقل نقاد، پرسشگری وجودی و تعهد اجتماعی صورت‌بندی کرد.

در طی قریب به پنج دهه، دانشگاه به‌عنوان زیرساخت راهبردی سرمایه معرفتی جمهوری اسلامی، با مشارکت فعال نخبگان و دانشجویان، همواره موتور تولید اندیشه، بازسازی روایت‌ها و بازمهندسی الگوهای توسعه ملی بوده و امروز نیز در شرایطی که نظم مسلط جهانی در مرحله فروپاشی هژمونی معنا و مشروعیت قرار دارد دانشجویان ایرانی نقش «طراحان جبهه معرفتی» را بر عهده دارند.

دانشگاه نقطه کانونی تمدن‌ساز، حلقه اتصال میان بنای نظری، کنش اجتماعی و آینده‌سازی تمدنی است و دانشجو «کنشگر معناپرداز» نبرد روایت‌ها در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک این روز جریان‌آفرین، برای اساتید فرهیخته و دانشجویان بصیر، از حضرت حق تعالی توفیق استواری در میدان نبرد معرفتی با سلطه جهانی، تعمیق خرد تاریخی و استمرار کنشگری مؤثر در مسیر آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی را مسئلت می‌نماید