درخواست اتحادیه مرغداران تبریز: توزیع نهاده به دولت واگذار شود

‌به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پذیره روز یکشنبه با اشاره به اینکه بخش مهمی از نهاده‌های ذرت، سویا و جو از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: سیاست دولت در خصوص نحوه خرید و توزیع نهاده از سامانه بازارگاه موفق نبوده و تولیدکننده‌ها را با چالش مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه خرید نهاده از بازارگاه غیرممکن شده است، ادعا کرد دلال‌های غیر رسمی به سیستم توزیع نهاده نفوذ کرده و موجب اختلال در بازار شده‌اند.

پذیره با اشاره به فروش نهاده با قیمتی بیشتر از نرخ اعلام شده که تحت عنوان پشت حواله گرفته می‌شود، گفت: افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به مصرف کننده منتقل می‌شود و او مجبور است بهای بیشتری برای تأمین نیاز خود بپردازد.

وی با اشاره به سهم مرغ و تخم مرغ در سبد غذایی خانوار خاطرنشان کرد: امنیت غذایی نیازمند حمایت دولت است.

پذیره با بیان اینکه تأمین نشدن نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها، جوجه ریزی را مشکل مواجه می‌کند و تولیدکننده مجبور می‌شود تولید خود را زودتر از دوره پرورشی و با وزن کمتر وارد بازار کند، اظهار کرد: بازار مرغ در صورت تداوم این وضعیت در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز با کمبود مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مصروف روزانه مرغ گرم استان آذربایجان شرقی ۳۵۰ تن است که ۲۰ درصد آن از استان‌های دیگر تأمین می‌شود، گفت: گلوگاه‌های تولید باید آزاد شود تا هم اختلاف قیمت در استان‌ها از بین برود و هم تراز لازم در تولید و نیاز مصرفی ایجاد شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تبریز با تاکید بر اینکه توزیع نهاده باید در اختیار دولت باشد تا مفسده کم فروشی و خالی فروشی از بین برود، اظهار کرد: در صورت تأمین به موقع نهاده، مرغداری‌های کشور توان تولید بیش از نیاز مصرف داخلی را دارند و امکان صادرات هم وجود خواهد داشت.