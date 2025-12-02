به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز سه‌شنبه اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با محتکران و مفسدان اقتصادی و در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مأموران پلیس امنیت عمومی پس از دریافت گزارشی مبنی بر احتکار گسترده نهاده‌های دامی در یکی از انبارهای این شهرستان، بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و میدانی و با هماهنگی مرجع قضائی، موفق به شناسایی محل مورد نظر شده و در بازرسی از این انبار، مقدار یک‌هزار و ۵۰۰ تن انواع نهاده دامی احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش اقلام کشف‌شده ۸۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۴ نفر متهم دستگیر و ۴ واحد شرکت تولید و توزیع نهاده دامی پلمب و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

سردار محمدی از شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از قبیل احتکار کالا یا تهیه و توزیع کالاهای قاچاق، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.