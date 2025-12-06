توجه ویژه به دامداری های روستایی و افزایش تولید در حوزه شیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران امور دام و شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه افزایش بهرهوری یکی از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی است، گفت: تأمین نهادهها، افزایش تولید شیر و گوشت قرمز از مسائل محوری این بخش هستند، اما نباید موضوع تأمین نهادهها باعث غفلت از توسعه دامداریهای روستایی استان شود؛ ظرفیتی که امروز نیازمند توجه و سرمایهگذاری جدی است.
وی افزود: در آذربایجان شرقی بیش از ۷ میلیون واحد دامی وجود دارد و به همین دلیل، مدیریت این بخش در حوزههایی نظیر تأمین نهاده، کنترل بازار، واکسیناسیون و هماهنگی با دامپزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین ظرفیتهای شیلات استان را «بسیار قابل توجه» توصیف کرد و ادامه داد: با وجود افزایش سرانه مصرف ماهی در استان، باید مراقب باشیم که افزایش قیمت آبزیان، روند رو به رشد مصرف را در سبد غذایی مردم متوقف نکند.
شفیعی با اشاره به وجود ظرفیتهای گسترده برای توسعه شیلات در بخشهای مختلف استان از جمله حاشیه رودخانه ارس، حوزه آبریز سفیدرود و قزلاوزن گفت: استفاده از این پتانسیلها میتواند بخش قابل توجهی از نیاز استان به محصولات پروتئینی را تأمین کند.
گفتنی است در پایان این مراسم جواد گوزلی به عنوان سرپرست مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و عزیز نوروزی به عنوان سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی معرفی شدند.
