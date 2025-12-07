به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر با اشاره به سوابق مدیریتی خود گفت: آقای دکتر زاکانی را به عنوان فردی مجزا و مؤثر می‌شناسیم. قصد ارائه گزارش عملکرد شهرداری را ندارم اما دور از انصاف است که اقدامات خوب انجام‌شده در مدیریت شهری تهران را نادیده بگیریم. در سال‌های اخیر در تهران شاهد توسعه حدود ۵۰ کیلومتری خطوط مترو، احداث بیش از ۲۲ ایستگاه مترو و توسعه فضاهایی مانند اکوپارک فرحزاد بوده‌ایم که از اقدامات قابل توجه است.

وی ادامه داد: همچنین توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از حدود ۲۰۰۰ دستگاه به ۳۰۰۰ دستگاه، حاصل تدبیر و شجاعت مدیریت شهری بوده است. در حوزه شفافیت مالی نیز تجمیع بیش از ۱۲۰۰ حساب مالی در شهرداری تهران، اقدامی مهم در مسیر شفافیت بوده است که شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه نباید از نقد منصفانه غفلت کرد، تصریح کرد: البته مشکلاتی از جمله آلودگی هوا و ترافیک همچنان پابرجاست اما باید توجه داشت که مشکل اصلی، مسأله حکمرانی و مدیریت شهری در ساختارهای قانونی است. در تهران، شهردار پاسخگوی همه امور نیست و اختیارات مدیریت شهری با کلانشهرهایی مانند لندن قابل مقایسه نیست.

رئیس دانشگاه آزاد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: امیدواریم با درایت دکتر زاکانی و تلاش مجموعه مدیریت شهری، شاهد بهبود هرچه بیشتر خدمات شهری باشیم. از مجاهدت‌ها و تلاش‌های ایشان قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به فلسفه روز دانشجو بیان کرد: روز دانشجو صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، خون سه شهید در دانشگاه تهران بر زمین ریخت و روز دانشجو در وجدان تاریخ ملت ایران ثبت شد. دانشگاه فقط محل علم‌آموزی نیست، بلکه محل پرسش است.

فیروزفر خطاب به دانشجویان گفت: دانشجو ندای عدالت‌خواهی، مطالبه‌گری، آزادی‌خواهی و آرمان‌خواهی است. بزرگ‌ترین دشمن شما بی‌تفاوتی است و بزرگ‌ترین سلاح شما، پرسشگری، عدالت‌خواهی، آرمان‌خواهی و امید به آینده است. آینده کشور به شما وابسته است.

وی در پایان اظهار کرد: امروز این جلسه متعلق به شما دانشجویان است. شهردار تهران همواره نشان داده‌اند که اهل پاسخگویی و همراهی با مطالبه‌گری هستند. از حضور پرشور شما تشکر می‌کنم و به این فضای زنده و پویای دانشجویی افتخار می‌کنم.