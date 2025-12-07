دانشگاه، خانه اندیشه و جایگاه گفتگوی آزادانه و مسئولانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز دانشجو پیامی منتشر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرزندان عزیزم، دانشجویان سراسر کشور
سلام و درود خالصانه من بر شما
شانزدهم آذر، تنها روزی در تقویم نیست؛ حقیقتی جاری است در کالبد دانشگاه. روزی که سه جوان پاکنهاد، با ایمانی در جان و شجاعتی در گام، در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی ایستادند و جان خویش را فدای حرمت آزادی و کرامت ملی کردند. نام آنان نشانی است بر قله شرافت، و یادشان چراغی است که همچنان بر راه دانشگاه ایران میتابد.
امروز که با شما سخن میگویم، پژواک همان آزادگی را در ضمیر نسل جدید دانشجویان میشنوم؛ میدانم که در سینههای شما نیز همان دغدغه نسبت به رنج مردم، همان تعهد به حقیقت و همان امید به ساختن فردایی روشن موج میزند.
تحصیل در علوم پزشکی، انتخاب راهی است که با جانِ انسان معنا مییابد. این راه، تنها آموختن علم نیست؛ مرهمنهادن بر رنج انسانهاست، فهم کرامتِ زیست انسانی است و کوششی است برای گشودن افقهای تازه در سلامت جامعه. یقین دارم پژوهشها و ابتکارهای شما میتواند طرحی نو در سلامت و عافیت این سرزمین دراندازد.
باور داریم که دانشگاه، خانه اندیشه و جایگاه گفتوگوی آزادانه و مسئولانه است. آزادی بیان، اگر با ادب، اخلاق و مسئولیت همراه گردد، نه تهدید که فرصت است؛ نه میدان نزاع که سرچشمه رشد و بالندگی است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران به جوانانی نیاز دارد که بیندیشند، بپرسند، نقد کنند، بسازند و امید بیافرینند.
شاهدیم که جهان در چشم برهمزدنی دگرگون میشود؛ از پیوند پزشکی و هوش مصنوعی گرفته تا سلامت دیجیتال و فناوریهای آیندهمحور. بر شماست که همگام با این تحول جهانی پیش روید، مهارتهای نو بیاموزید، نگاه سیستمی بیابید و خود را برای حضور مؤثر در نظام سلامت فردا آماده سازید. آینده از آنِ شماست، و سلامت فردای ایران بر شانههای هوشمند و پرتلاش شما استوار خواهد بود.
تشکلهای دانشجویی، انجمنهای علمی و میدانهای فرهنگی و اجتماعی، بسترهای بالندگی شخصیت حرفهای و اجتماعی شما هستند. همت وتلاش ما اینست تا صدای شما شنیده شود و نقش شما در سیاستگذاری و تحول نظام سلامت به رسمیت شناخته شود. با دلگرمی و امید در این مسیر گام بردارید و باور کنید ایران، بیش از هر زمان، محتاج جوانان دانا، پرسش گر، پیشرو و باانگیزهای والا چون شماست.
فرزندانم،
شما امید دل یکایک ما و روشنای فردای این سرزمینید. هر گام علمی و عملی شما، هر اندیشه نو و هر موفقیتتان، روزنهای است به سوی روشنایی ایران. از خدای مهربان میخواهم مسیر زندگیتان سرشار از برکت، آرامش، معرفت و سربلندی باشد.
روز دانشجو بر شما مبارک باد.
محمد رضا ظفرقندی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
