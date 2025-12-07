علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز روزهای سرد سال و اوج‌گیری مصرف گاز طبیعی، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به وضعیت وسایل گرمایشی و علائم خطر در فرآیند احتراق تاکید کرد.

گودرزی با بیان اینکه شعله حاصل از سوختن گاز طبیعی در شرایط استاندارد باید کاملاً آبی باشد گفت: تغییر رنگ شعله و زرد شدن غیرمتعارف آن می‌تواند نشانه احتراق ناقص و تولید گازهای خطرناک باشد که بی‌توجهی به آن، پیامدهای تلخی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: بخاری و سایر وسایل گازسوز برای عملکرد صحیح نیازمند اکسیژن کافی هستند و هرگونه اختلال در گردش هوا، زمینه‌ساز تولید گاز سمی مونوکسیدکربن می‌شود، گازی بی‌بو و بی‌رنگ که جان انسان را بدون هشدار قبلی تهدید می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به اینکه نصب ناصحیح دودکش همچنان مهم‌ترین عامل بروز حوادث گازگرفتگی است گفت: سرد ماندن بدنه دودکش یا نداشتن کشش مناسب، از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد گازهای حاصل از احتراق به درستی تخلیه نمی‌شوند و باید فوراً نسبت به رفع مشکل اقدام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از عوامل ظاهری که موجب تغییر رنگ شعله می‌شود پرداخت و افزود: در محیط‌هایی که رطوبت هوا به دلیل استفاده از دستگاه‌های بخارساز یا افزایش بخار آب بالا می‌رود، ممکن است شعله بخاری موقتاً به رنگ زرد دیده شود اما این وضعیت نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا با احتراق ناقص اشتباه گرفته نشود.

گودرزی تصریح کرد: استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در مکان‌هایی که امکان تهویه و جریان هوا وجود ندارد، ممنوع است و همشهریان باید از به‌کارگیری این نوع وسایل در اتاق‌های بسته یا فضاهای کوچک خودداری کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه گردش هوا در منازل گرمایشی امری ضروری است گفت: در خانه‌هایی که برای گرمایش از بخاری یا شومینه استفاده می‌شود، بستن کامل درزها با هدف جلوگیری از خروج گرما می‌تواند خطر کاهش اکسیژن و بروز مسمومیت را افزایش دهد، بنابراین نباید اجازه داد جریان حداقلی هوا قطع شود.