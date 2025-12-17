آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار نسبت به افزایش حوادث ناشی از گازگرفتگی بهویژه در روزهای سرد سال، اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز نقش مهمی در حفظ جان شهروندان دارد و بیتوجهی به این موارد میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی افزود: وسایل گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن و اجاق گاز باید بهصورت دورهای توسط افراد متخصص بررسی شوند و شهروندان از سلامت شیلنگها، اتصالات و عملکرد صحیح این وسایل اطمینان حاصل کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت دودکشها تصریح کرد: دودکش وسایل گازسوز باید استاندارد، کاملاً متصل و مجهز به کلاهک مناسب باشد و مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق بهطور کامل باز و ایمن باقی بماند.
آتشپاد قادری خاطرنشان کرد: استفاده از وسایل گازسوز در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب بسیار خطرناک است و وجود جریان هوای کافی از طریق دریچه یا پنجره برای جلوگیری از تجمع گازهای سمی الزامی است.
وی با تأکید بر پرهیز از استفاده وسایل غیراستاندارد گفت: شهروندان باید از بهکارگیری وسایل گازسوز فرسوده، دستساز یا فاقد نشان استاندارد جداً خودداری کنند، چراکه این تجهیزات بیشترین سهم را در بروز حوادث گازگرفتگی دارند.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه علائم گاز مونوکسیدکربن را شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، خوابآلودگی و بیحالی عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده این نشانهها، افراد باید بلافاصله محل را ترک کرده، پنجرهها را باز و با مراکز امدادی تماس بگیرند.
آتشپاد قادری در پایان با اشاره به نقش تجهیزات هشداردهنده تصریح کرد: نصب دستگاههای هشدار نشت گاز و مونوکسیدکربن در منازل میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث مرگبار داشته باشد و شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه، بدون اتلاف وقت با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.
نظر شما