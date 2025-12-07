به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاقنژاد در جلسه ستاد تسهیلات زائرین استان قم که با محوریت برنامهریزی جهت برگزاری مراسم نیمهشعبان در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد؛ با قدردانی از تلاش دستاندرکاران، اظهار کرد: اصل برگزاری نیمهشعبان «کاملاً مردمی» است و هر اقدامی که با مردمی بودن مراسم منافات داشته باشد، حتی اگر با نیت مثبت باشد، نتیجه معکوس دارد.
ایشان ادامه داد: باید مراسم به نحوی برگزار شود که نشاندهنده انسجام، اعتقاد و حضور فعال مردم باشد و زائران با آرامش و امنیت از مراسم بهرهمند شوند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تاکید بر اینکه همه دستگاهها باید از هماکنون برای ارائه خدمات فرهنگی، امنیتی و رفاهی آمادگی کامل داشته باشند، خاطرنشان کرد: عایت اصول مردمیبودن، شفافیت و احترام به زائران، ضامن برگزاری شایسته نیمهشعبان و برجستهشدن جایگاه آستان جمکران و ارزشهای دینی است.
برنامهریزی ویژه برای مراسم نیمه شعبان ۱۴۰۴ در قم
بهنامجو استاندار قم نیز با اشاره به چالشهای موجود در تأمین زیرساختها، از تلاش مدیریت استان برای رفع مشکلات متعدد در پستهای برق و پارکینگها خبر داد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: میزان مصرف برق در این ایام به شدت افزایش مییابد و موکبها باید به رعایت مسائل مربوط به مصرف انرژی توجه داشته باشند.
مهندس بهنامجو در ادامه با اشاره به مسائل فرهنگی نیمه شعبان سال گذشته، تصریح کرد: فعالیت موکبها در نیمه شعبان سال گذشته در حوزههای فرهنگی دارای اشکالاتی بود و برخی برنامههای فرهنگی ارائه شده باب میل مردم نبود که این موضوع قابل قبول نیست و از اینرو باید تدابیری اتخاذ شود که موکبها، برنامههایی را به مردم و زائران ارائه کنند که از جذابیت لازم برخوردار بوده تا بتواند اثرگذار باشد.
استاندار قم همچنین از هماهنگیها و اقدامات مشترک با شهرداری قم برای تسریع در آمادهسازی زیرساختها خبر داد و گفت: با شهردار قم هماهنگ شدهایم تا در بحث نصب داربستها و سایر اقدامات مورد نیاز، سرعت بیشتری داشته باشیم.
مهندس بهنامجو تأکید کرد: تمامی اقدامات و هماهنگیها باید تحت نظر حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، تولیت محترم مسجد مقدس جمکران، انجام شود تا کارها به موقع و به بهترین شکل ممکن پیش برود.
