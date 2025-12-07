قدیانی: احترام پیامبر به حضرت زهرا به جایگاه زن ارزش بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر قدیانی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده اظهار کرد: پیش از ظهور اسلام زن در نظر مردم بی‌ارزش بود ولی حضرت فاطمه(س) در چنین مقطعی به دنیا آمد و حضرت رسول(ص) در بدو تولد حضرت زهرا(س) به ایشان توجه و احترام می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه مداحان عمدتا این احترام را به پدر بودن و عاطفه و احساس پدری ارتباط می‌دهند، خاطرنشان کرد: اما اصل قضیه این بود که این رفتار نیمی از جامعه بشری را نجات و برابری و عدالت مرد و زن را در جامعه رواج دهد.

دادستان انتظامی قضات با بیان اینکه حتی زن در موارد اخلاقی می‌تواند از مرد جلو بزند، ادامه داد: خداوند در قرآن کریم دو زن را به عنوان نمونه انسانیت معرفی کرده و آن‌ها را الگو قررا داده است.

وی با اشاره به اینکه ما علی رغم اهل بیتی و شیعه بودن اما هنوز این دید جاهلانه در جامعه وجود دارد و هنوز حقوق زن را رعایت نمی‌کنیم، یادآور شد: از طرف دیگر برخی از بانوان به تقلید از غربی‌ها در جامعه حضور می‌یابند در حالی که اینها حقوق زن نبوده و ارزش زن بیش از اینها است.

حجت‌الاسلام قدیانی با اشاره به اینکه ما از شناخت ذات و حقیقت خداوند عاجز هستیم، عنوان کرد: برای اینکه خدامد خود را به ما بشناساند صفات خود را در ظن موجودات ابراز می‌کند تا ما پی به وجود او ببریم.

وی صفت رحمانیت، رحیمیت، محبت، عشق، جمال و زیبایی را از صفات نمایان یافته در زنان برشمرد و گفت: زنان مظهر صفت رزاقیت و ربانیت هستند و بالاترین افتخار زن مربی بودن است و اگر فرزند خوبی تربیت شود یک جامعه سالم خواهیم داشت.

دادستان انتظامی قضات با بیان اینکه در هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور، گاهی مسائل حقوقی مربوط به اجرت‌المثل کارهای منزل زنان مطرح می‌شود، اظهار کرد: کارهای انجام شده توسط زن در خانه، حتی اگر به خواست مرد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد و زبان حال و رفتار زن نشان‌دهنده رضایت و انجام وظایف اوست.