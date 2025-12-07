مادر فاطمه عارف‌نژاد شاعر جوان و آتیه‌دار کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این شاعر، گفت: نسبت به روزهای اول بهتر هستند ولی هنوز در آی‌سی‌یو هستند و ما نتوانسته‌ایم ایشان را به بیمارستان دیگری منتقل کنیم.

هوشیاری فاطمه خوب است ولی هنوز ملاقات ممنوع است

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا امکان عیادت از فاطمه عارف‌نژاد وجود دارد یا نه، گفت: در این مدت بعضی دوستان شاعر به عیادت فاطمه آمده‌اند ولی از آن جا که ایشان در آی‌سی‌یو هستند، پرستاران وقت ملاقات نمی‌دهند. بیشتر من و پدرشان در بیمارستان هستیم تا پیگیر مسائل درمانی باشیم و با پرستارها صحبت کنیم. حتی عمه‌ها و دایی‌ها و اقوام نزدیک که به بیمارستان آمدند، هنوز نتوانسته‌اند با فاطمه ملاقات کنند. تنها به بیمارستان مراجعه می‌کنند و جویای احوال می‌شوند و برمی‌گردند.

مادر فاطمه عارف‌نژاد با تشکر از ابراز نگرانی‌ها و دعای شاعران و اهالی فرهنگ برای سلامتی این شاعر، گفت: در این مدت دوستان خیلی زیادی به من پیام دادند یا زنگ زدند و برای فاطمه پیام سلام و سلامتی و دلتنگی داشتند. دوستان شاعر و نویسنده مرتب دوستان به من پیام می‌دهند و من هم این پیام‌ها را به ایشان می‌رسانم. هشیاری فاطمه خوب است و در جریان محبت‌ها قرار دارد.

وی در پایان گفت: از لطف همه ممنون هستم که به یاد ما هستند. ما همچنان محتاج دعا هستیم و از دوستان فاطمه می‌خواهیم که برای سلامتی او دعا کنند.

فاطمه عارف‌نژاد شاعر جوان و خوش‌آتیه کشورمان در روزهای گذشته به علت مشکل تنفسی و ریوی در بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم بستری شده است. کتاب «شبانماه» این شاعر به عنوان برگزیده کتاب سال ۱۴۰۳ مورد تقدیر قرار گرفت. عارف‌نژاد همچنین در کتاب «در رکاب صبح» بیش از ۴۰ شعر برای هفتم اکتبر، جبهه مقاومت، شهدای حزب‌الله لبنان، شهدای حماس، شهدا و فرماندهان ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و کودکان غزه سروده است که به سبب نگاه تازه و روایت نو از حوادث اخیر، مورد توجه اهالی ادبیات قرار گرفته است.