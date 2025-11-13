به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عارف‌نژاد شاعر جوان کشورمان و برنده جایزه کتاب سال، دو سه روز است که به علت بیماری ریوی، در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شده است.

میلاد عرفان‌پور رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بیماری عارف‌نژاد،‌ گفت: متأسفانه در دو سه روز گذشته متوجه شدیم این شاعر عزیز به واسطه بیماری درگیر عارضه ریوی شده‌اند و در بیمارستان بستری هستند. ما و مجموعه حوزه هنری از همان لحظات و ساعات اول در جریان فرایند درمان ایشان قرار گرفتیم و در تعامل با بیمارستان علی‌ابن‌ابی‌طالب‌(ع) قم، پیگیر حال این شاعر عزیز هستیم.

عرفان‌پور افزود: بیماری زمینه‌ای و محدودیت‌های جسمی این بانوی شاعر کشور، هرگز مانع پیشرفت او نشده و خانواده شریف و حامی او در موفقیت‌های او بسیار نقش داشته‌اند و ان شاءالله این وضعیت سخت هم سپری شود.

هوشیاری فاطمه عارف‌نژاد خوب است

وی ادامه داد: بعد از گذشت یکی دو روز و تلاش‌های متعدد همچنان پزشکان موافق انتقال ایشان به بیمارستان دیگری نیستند و ما همچنان دعاگو هستیم وضعیت پزشکی ایشان بهتر شود و فرایند تنفسی بهتری پیدا کنند. دیشب یکی از پزشکیان حاذق قم ایشان را عیادت کردند و نظر ایشان بر این بود که در این مرحله دعای خیر مردم، شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات انقلاب و مقاومت، بیشترین کمک را می‌تواند به ایشان داشته باشد.

عرفان‌پور با بیان اینکه هوشیاری فاطمه عارف‌نژاد خوب است، گفت: این به ما امید می‌دهد که ان‌شاالله این شاعر خوب‌مان چالش جدی تنفسی را هم پشت سر بگذارند و خیلی زود به فضای ادبی کشور و آغوش گرم خانواده برگردند. چیزی که روشن است این است که به شدت نیازمند دعای دوستان هستیم تا با توسل مردم و عنایت اهل‌بیت (ع)، این شاعر کشور که جزو سرمایه‌های جدی شعر کشور ماست، با صحت و سلامت، دوباره برای سرزمین ما شعر بگویند.

رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری درباره جایگاه ادبی عارف‌نژاد، گفت: خانم عارف‌نژاد از شاخص‌ترین شاعران جوان امروز است که شعرهای او در این سال‌ها بسیار امیدبخش بوده و به ما ظهور یک شاعر توانمند را از جریان بانوان شاعر نوید داده است. بدون هیچ اغراق باید گفت که ایشان در دو سال گذشته بیشترین شعر را برای جبهه مقاومت،‌ شهدای غزه، شهدای حزب‌الله لبنان، شهدای مدافع وطن و جنگ اخیر سروده است. کتاب «در رکاب صبح» ایشان حاوی بیشتر از ۴۰ شعر خواندنی و شاخص درباره وقایع دو سال اخیر است که در نمایشگاه کتاب امسال منتشر شد.

وی ادامه داد: همچنین کتاب «شبانماه» ایشان جزو آثار خوب و برجسته شعر جوان روزگار ماست. این کتاب برگزیده کتاب سال شد و همین نشان می‌دهد که خانم عارف‌نژاد در بدو جوانی به چه شعر پخته و سخته‌ای رسیده است. خود ایشان هم سال گذشته به عنوان چهره شاخص هنر انقلاب در استان قم انتخاب شدند.

عرفان‌پور در پایان گفت: همه این موفقیت‌ها با وجود مشکلات جسمی و محدودیت‌هایی که ایشان از کودکی با آن‌ها روبرو بوده‌اند. همت خانم عارف‌نژاد و حمایت خانواده باعث شده ما شاهد ظهور چنین شاعر خوبی در کشورمان باشیم و امیدواریم با دعای مردم، به زودی خبر سلامتی ایشان را با شما در میان بگذاریم.