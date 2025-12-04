میلاد عرفانپور شاعر و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بیماری فاطمه عارفنژاد، گفت: خانم عارفنژاد وضعیت پایدارتری نسبت به قبل پیدا کردهاند اما همچنان مسأله اصلی که مشکل تنفسی است وجود دارد.
عرفانپور ادامه داد: آخرین وضعیتی که داریم این است که ما در تلاش بودیم ایشان را به بیمارستان مجهزتری منتقل کنیم اما در نهایت تیم پزشکی با انتقال ایشان موافقت نکردند و نظرشان بر این بود که میتوانیم با رعایت مراقبتهای ویژه در همین بیمارستان از این شاعر گرانقدر مراقبت کنیم.
وی افزود: متخصصانی چون دکتر کمیلی و دکتر کاوندی بر وضعیت ایشان در بیمارستان علیبنابیطالب قم نظارت ویژه دارند و قرار بر این شد که ایشان به اتاق ویژهای در بخش منتقل شوند و باقی درمان به این شکل پیگیری شود. همچنان از همه مردم عزیز و به خصوص اهالی ادبیات التماس دعای ویژه داریم تا این شاعر خوب کشورمان سلامتیاش را بازیابد و بتوانیم از آثار او بهره ببریم.
