۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

فاطمه عارف‌نژاد به اتاق ویژه‌ای در بخش منتقل شده؛ التماس دعا داریم

فاطمه عارف‌نژاد به اتاق ویژه‌ای در بخش منتقل شده؛ التماس دعا داریم

میلاد عرفان‌پور گفت: ما در تلاش بودیم ایشان را به بیمارستان مجهزتری منتقل کنیم اما در نهایت تیم پزشکی با انتقال ایشان موافقت نکردند و قرار شد با رعایت مراقبت‌های ویژه از ایشان مراقبت کنند.

میلاد عرفان‌پور شاعر و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بیماری فاطمه عارف‌نژاد،‌ گفت: خانم عارف‌نژاد وضعیت پایدارتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند اما همچنان مسأله اصلی که مشکل تنفسی است وجود دارد.

عرفان‌پور ادامه داد: آخرین وضعیتی که داریم این است که ما در تلاش بودیم ایشان را به بیمارستان مجهزتری منتقل کنیم اما در نهایت تیم پزشکی با انتقال ایشان موافقت نکردند و نظرشان بر این بود که می‌توانیم با رعایت مراقبت‌های ویژه در همین بیمارستان از این شاعر گرانقدر مراقبت کنیم.

وی افزود: متخصصانی چون دکتر کمیلی و دکتر کاوندی بر وضعیت ایشان در بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب قم نظارت ویژه دارند و قرار بر این شد که ایشان به اتاق ویژه‌ای در بخش منتقل شوند و باقی درمان به این شکل پیگیری شود. همچنان از همه مردم عزیز و به خصوص اهالی ادبیات التماس دعای ویژه داریم تا این شاعر خوب کشورمان سلامتی‌اش را بازیابد و بتوانیم از آثار او بهره ببریم.

جواد شیخ الاسلامی

    • یعقوبی IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      137 11
      پاسخ
      برای این عزیز آرزوی سلامتی داریم و دعاگو هستیم.
    • محمد رهبری از شیراشیان شهر ستان دامغان IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      107 11
      پاسخ
      انشالله خدا شفا بده
    • فرببا IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      113 8
      پاسخ
      ان شاءالله مشمول شفای عاجل و کامل باشند.
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      96 15
      پاسخ
      خدایا هرچه زودتر سلامتیشو بدست بیاره
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      100 10
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض🌿
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      151 10
      پاسخ
      همه فاطمه عارف نژاد را می شناسند؟ چقدر در کار خبر ضعیف شده این خبرگزاری سابقه باید همراه چنین خبری باشه که مخاطب تازه لازم نشه سرچ کنه ایشون کی هستند!!
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      61 19
      پاسخ
      انشاالله خداوند شفای خیربده امن یجیب مضطراذادعا ویکشف سو 🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻
    • ناشناس IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      79 9
      پاسخ
      انشاالله خدا شفا بده و به زودی سلامتی شونو بدست بیارن خیلی زحمت کشیدین با این خبر رسانی که انجام دادید بهتر بود اول ایشونو معرفی میکردید بعد خبرو بیان می‌کردید
    • زری IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      150 10
      پاسخ
      خبری گذاشتین ناقص نگفتید این خانم کی هستن و چه اتفاقی براشون افتاده و یک راست رفتین سر اصل مطلب این چه نوع انتشار اخباره اخه
      • رزی IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        10 7
        ،،درست میگید ولی اول دعا کن بعد گله کن
    • همشهری IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      30 6
      پاسخ
      خداوند انشالله عمر با عزت به ایشان بدهد
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      16 10
      پاسخ
      قم که امکانات نداره ببرید تهران اصفهان
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      28 5
      پاسخ
      خدا کمکش کنه زودتر سلامتیش رو به دست بگیره
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      21 4
      پاسخ
      آرزوی سلامتی و شفا از درگاه خداوند بزرگ دارم برای این عزیز
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      36 6
      پاسخ
      خبرتون ناقصه ایشون کی هستند؟ گفتید شاعر خوب مشکلشون چی بوده؟معروف بودند؟
    • حیدری IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      16 1
      پاسخ
      خدا شفا بده الهي آمین
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      33 2
      پاسخ
      کی هست ایشون!! بدون هیچ توضیح اولیه، خبرگنگ وناقص بود
    • حمید رضا IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      15 5
      پاسخ
      آرزوی سلامتی برای این شاعر عزیز از خدای بزرگ داریم امیدواریم هر چه زودتر ایشان در کمال صحت و سلامت به کار زندگی بازگردند
    • محمدرضا IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 6
      پاسخ
      خدایا در غروب این جمعه تمامی بیماران را شفای عامل عنایت بفرما
    • محمد IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      10 1
      پاسخ
      خداوند شفای عاجل و کامل به ایشان عطا فرمایند
    • مانداناسلطانی IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      12 3
      پاسخ
      یاالله🤲
    • علی اکبر فرج پور IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 3
      پاسخ
      به امید بهبودی کامل ایشان
    • 𝙊𝙈𝙞𝘿 𝙉𝙞✓𝙗𝙞𝙣 IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 1
      پاسخ
      پروردگار متعال '' ببخش به‌ خانواده اش .. 🤲🥹😖💔
    • مهرداد IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 2
      پاسخ
      با آرزوی سلامتی برای شاعره گرامی با ذکر صلوات.
    • رشید IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      7 0
      پاسخ
      التماس دعا 🤲🤲🤲
    • نسیم IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      11 1
      پاسخ
      خدا کمکش کنه ولی کی هست
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 2
      پاسخ
      انشاالله خدا بهشون شفای خیر بده و هر چه زودتر سلامیتشون رو بدست بیارن 🤲🤲🤲🌹🌹🌹🌹 اللهم اشف کل مریض 🤲🤲
    • رویا IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 0
      پاسخ
      خدا به حق دل سوخته حضرت زینب شفای عاجل عنایت بفرماید
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      11 0
      پاسخ
      انشاالله هرچه زودتر شفا پیدا کنن
      • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        4 0
        انشالله خدا شفابدهد
    • جین سین US ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 0
      پاسخ
      خدا بهش سلامتی بده انشاء الله
    • زینب اسلامی IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      6 4
      پاسخ
      کی هست اصلا؟
      • علی ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        1 1
        توی خبرهای مرتبط چند تا خبر درباره‌شون هست شاعر خوبی هستن
    • M IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 1
      پاسخ
      خدا شفا بده
    • تینا IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 0
      پاسخ
      خدا شفا دهد
    • ناشناس IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 1
      پاسخ
      خدا یا بحق زینب کبری شفا یش بده
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      انشالله هرچه زودتر حالشون خوب بشه
    • محمد IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      علت بوجود اومدن مشکل تنفسی چیه؟
    • فرشته IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 0
      پاسخ
      در چند روز گذشته متوجه شدیم فاطمه عارف‌نژاد به واسطه عارضه ریوی در بیمارستان بستری هستند و در این مرحله نیازمند دعای خیر مردم و شاعران هستیم
    • بنده خدا IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 0
      پاسخ
      انشالله خانم عارف نژاد و همه مریضان را خداوند شها دهد اللهم اشفع کل مریض
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 2
      پاسخ
      انشاالله خداوندهمه مریضها ودردمندان راشفاعنایت فرماید.
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      9 0
      پاسخ
      خداوندا تمام بیماران مد نظر صاحب الزمان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما یا شافی یا کافی یا معافی
    • رضا IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 2
      پاسخ
      خداوند همه بیماران را شفا عنایت فرماید .
    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 0
      پاسخ
      ان شاءالله خدا شفای عاجل به ایشون عنایت کنه
    • حسن بابایی DE ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      انشالله ، با یاری خدای مهربان ، و آقا امام رضا علیه السلام ، لباس شفاعت ، نصیبشان بگردد ، و این عزیز بزرگوار سلامت به آغوش خانواده بزرگوارسان ، برگردد ، انشالله
    • مریم رحیمی US ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 1
      پاسخ
      خداسلامتی بده الهی آمییین
    • احمد IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 0
      پاسخ
      خدایا این خانم رو که من نمیدونم کی هستن وچه اتفاقی براشون افتاده و چند روزه اینجوری شدن رو شفا بده
    • پری IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خدایی که قدرت ونعمت شعر گفتن را به او داده است شفایش را هم خواهد داد و ما بااین معجزه خوشحال خواهیم شد انشاالله
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 0
      پاسخ
      خدایا در رحمتت را به رویش باز کن🙏🙏
    • AT ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ایشون کی هستند چرا بستری شدند
    • حسن بابایی DE ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      انشالله ، با یاری خدای مهربان ، و آقا امام رضا علیه السلام ، لباس شفاعت ، نصیبشان بگردد ، و این عزیز بزرگوار سلامت به آغوش خانواده بزرگوارسان ، برگردد ، انشالله
    • ف د IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ان شاالله خدا شفای عاجل و کامل عنایت فرماید
    • ایرانی IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      انشاءألله شفای عاجل حاصل شود. و. خانم عرفان نژاد شفا بگیرند. و همه مردم ایران حالشون خوب باشه.
    • نسرین IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ان شاءالله هرچه زودترسلامتیشونو به دست بیارن
    • پروانه زهرا IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام و سلامتی هدیه حضرت زهرا به شاعره بزرگوارمان انشا...❣️
    • کامران‌منوری IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدا‌شفا‌میده.🤲📿🙏

