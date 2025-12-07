خدائیان: وضعیت جاده ابهر – قیدار اصلاح شود 

به گزارش مهر، ذبیح‌الله خدائیان، ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان ابهر، ضمن تبریک روز دانشجو، اظهار کرد: روز دانشجو یادآور ایثار و آگاهی جوانانی است که در شرایط خفقان دوران طاغوت به میدان آمدند و تا ایران از یوغ استعمار و استثمار رهایی یابد.

وی در مورد مسائل شهرستانی و استانی عنوان کرد: بخشی از مشکلات مربوط به دستگاه قضایی است که ممکن است ناشی از کمبود نیروی انسانی، فضای فیزیکی یا امکانات باشد اما بخش دیگری به مسائل عمومی شهرستان‌ها و استان‌ها بازمی‌گردد که رفع آن‌ها در صلاحیت دولت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعامل دستگاه قضایی با دولت برای حل چالش‌های کشور خاطرنشان کرد: در چارچوب این تعامل سازنده و نیز بر اساس وظیفه نظارتی، موضاعات را بررسی، جمع‌بندی و پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسند.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند مسئولان پاسخگوی خواسته‌ها و مطالبات آنان باشند، ابراز کرد: اعتقاد دارم اگر مدیران پای کار باشند و احساس مسئولیت کنند، بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

خدائیان با تأکید بر اینکه مسئولیت‌ها ملک شخصی هیچ‌کس نیست، گفت: در قرآن آمده است که مسئولیت‌ها امانت الهی‌اند و چند روزی به ما سپرده شده‌اند و اگر با نگاه امانت‌داری به مسئولیت بنگریم، سعه‌صدر پیدا می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد وظایف خود را بهتر انجام دهیم.

وی ریشه برخی اختلافات را هوای نفس دانست و گفت: اگر کارها برای خدا انجام شود، نتیجه بهتری برای دیگران و خود فرد برجای می‌گذارد، چنان که می‌بینیم خداوند شهید سلیمانی را عزیز کرد و محبتش را در دل مردم قرار داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر تعامل، هم‌افزایی و همکاری مسئولان با یکدیگر یادآور شد: هر زمان این همبستگی شکل بگیرد، امور به خوبی پیش می‌رود و ثمره آن به مردم می‌رسد و با این رویکرد می‌توانیم شاهد رشد همه‌جانبه شهرستان‌ها باشیم.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده در جلسه، از جمله وضعیت جاده ابهر قیدار که طی چهار سال گذشته موجب عزادار شدن ۴۸ خانواده شده است، تصریح کرد: این رقم بسیار نگران‌کننده است و جان باختن یک نفر در جاده‌ها هم زیاد است.

خدائیان تأکید کرد: از مسئولان شهرستان می‌خواهیم با جدیت وضعیت جاده ابهر – قیدار را پیگیری کنند؛ ضمن اینکه ما نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی و براساس وظیفه نظارتی، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه برای پیگیری مسائل شهرستانی کارگروه‌هایی تشکیل شده است، ادامه داد: به‌محض پایان سفر، با مسئولیت بازرسی کل و با حضور مدیران مربوطه، پیگیری‌های اجرایی را آغاز خواهد شد.