۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

جشنواره شفافیت سکوی پرتاب سازمان‌هاست

مدیرکل بازرسی امور دام، جشنواره شفافیت را سکوی پرتاب سازمان‌ها دانست و بر ارائه کامل اطلاعات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جابر اکبری فوتمی، مدیرکل بازرسی و حسابرسی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، درباره جشنواره ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع گفت: این جشنواره موضوعی کلیدی و جامعه‌ای است و می‌تواند سکوی پرتاب هر سازمان و شرکت باشد.

وی افزود: بهتر است تمام دستگاه‌های اجرایی پیگیری لازم را انجام دهند تا اطلاعات مرتبط با شفافیت چه از طریق سامانه‌های انفورماتیک، چه در حوزه‌های مالی، عملکرد یا پرسنل به شکل کامل و جامع ارائه شود. به این ترتیب، کارمندان و مدیران می‌توانند راحت‌تر فعالیت کنند و از سوءظن‌هایی که ممکن است ایجاد شود، مصون بمانند.

