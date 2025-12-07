به گزارش خبرگزاری مهر، سید جابر اکبری فوتمی، مدیرکل بازرسی و حسابرسی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، درباره جشنواره ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع گفت: این جشنواره موضوعی کلیدی و جامعهای است و میتواند سکوی پرتاب هر سازمان و شرکت باشد.
وی افزود: بهتر است تمام دستگاههای اجرایی پیگیری لازم را انجام دهند تا اطلاعات مرتبط با شفافیت چه از طریق سامانههای انفورماتیک، چه در حوزههای مالی، عملکرد یا پرسنل به شکل کامل و جامع ارائه شود. به این ترتیب، کارمندان و مدیران میتوانند راحتتر فعالیت کنند و از سوءظنهایی که ممکن است ایجاد شود، مصون بمانند.
