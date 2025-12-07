رئیس قوه قضائیه وارد زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و هفتمین سفر استانی خود از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا، دقایقی قبل در صدر هیئت عالی قضائی، وارد شهر زنجان شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار زنجان و سایر مسئولان استانی قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان زنجان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با دانشجویان، نشست با قضات و کارکنان واحدهای قضایی، برگزاری جلسه با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به زنجان و حضور در دانشگاه همزمان با روز دانشجو از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود،

سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام، قم و یزد نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.