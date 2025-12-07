به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، صبح یکشنبه در جریان سفر به استان زنجان، در جمع قضات و کارکنان قضائی این استان، ضمن قدردانی از خدمات و زحمات همکاران قضائی، اظهار کرد: ما مسئولیت سنگینی در راستای خدمت به مردم و نظام داریم و باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در جهت خدمتگزاری ببریم.
وی در مورد اظهارات یکی از حضار مبنی بر اینکه دل آرام میتواند عدالت را برقرار کند؛ بدین معنا که باید همه شرایط جهت گسترش عدالت برقرار باشد، عنوان کرد: من این گزاره را قبول دارم اما تاکید دارم که وجود مشکلات و مسائل نباید سبب بازداشتن ما از تلاش در مسیر توسعه عدالت و احیای حق مردم شود.
رئیس قوه قضائیه بر حل مسائل معیشتی و مسئله مسکن کارکنان قضائی تاکید کرد و افزود: در کنار این نباید خدمت به فراموش شود.
وی در مورد اهمیت موضوع نظارت در کشور خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاههای نظارتی و حفاظتی نباید مبتنی بر مچگیری باشد، بلکه رویکرد آنها باید ناظر بر اصلاح باشد.
محسنی اژهای با تأکید بر توجه به آمار پروندههای قضائی یادآور شد: فیالمثل در مقطعی گفته شد که ۱۶ میلیون، میزان ورودی پروندههای قضائی است؛ باید توجه کرد که این آمار ناظر بر گردش پروندههاست نه تعداد، چراکه یک پرونده در چند مرجع قضائی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در پروندههای کثیرالشاکی فیالمثل وقتی پروندهای ۱۵ هزار شاکی دارد، به تعداد شکات، پرونده تشکیل میشود، حال آنکه در اصل، یک پرونده با یک متهم وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: منظور از استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در مصالحه و حل و فصل دعاوی، صرفاً به شورای حل اختلاف اصطلاحی منحصر نیست؛ بلکه این مفهوم، بسیار موسّعتر است و مقصود ما استفاده از همه مردم و صاحبان نفوذ و کلام در حل مسائل و دعاوی حقوقی است.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان طی سخنانی در این دیدار به بیان دستاوردها، نیازمندیها و میزان اجرایی شدن سند تحول قضائی پرداخت.
وی همچنین از اجرایی شدن طرح «قاضی در مدرسه» در بیش از ۱۰۰ مدرسه استان زنجان خبر داد و گفت: این طرح با هدف باز اجتماعی کردن دانشآموزان آسیبدیده، تقویت مهارتهای ارتباطی و تابآوری و حل مسئله اجرا میشود.
