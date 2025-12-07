به گزارش خبرنگار مهر، باقر درویشی ظهر یکشنبه در حاشیه جشن روز دانشجو در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هفته فناوری در استان گفت: پارک علم و فناوری ایلام امسال نیز همچون سالهای گذشته بهعنوان مجری اصلی این رویداد در گروه فناوری استان انتخاب شده است، اما تلاش ما بر این بود که نمایشگاه امسال با رویکردی متفاوت و متمایز از دورههای پیشین برگزار شود.
وی افزود: در این دوره، دو هدف عمده را دنبال کردیم؛ نخست، ایجاد یک فضای فیزیکی جذاب بهصورت غرفهبندی برای حضور دستگاههای اجرایی، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی استان بهمنظور ارائه محصولات و دستاوردهای فناورانه و دوم، تمرکز جدی بر بعد نرمافزاری نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر دانشآموزان و دانشجویان با فضای کارآفرینی و زیستبوم استارتاپی است.
رئیس پارک علم و فناوری ایلام با اشاره به بخشهای مختلف نمایشگاه گفت: در این فضا، بخشهایی همچون فضای TED برای پخش سخنرانیهای انگیزشی، فضای B2B برای ارتباط میان هستهها و شرکتهای فناور با سرمایهگذاران و بخش خصوصی، و همچنین بنرها و سازههایی برای معرفی اجزای اکوسیستم فناوری استان طراحی شده تا بازدیدکنندگان با نقش پارک فناوری، مراکز رشد، شتابدهندهها و سایر بازیگران این زیستبوم آشنا شوند.
وی با اعلام زمان برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: این رویداد از صبح روز یکشنبه ۱۶ آذرماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و از همه علاقهمندان دعوت میکنیم در این مدت از نمایشگاه بازدید کنند.
رئیس پارک علم و فناوری ایلام در پایان با اشاره به مشارکت گسترده دستگاهها گفت: در حالی که در ابتدا مشارکت ۱۵ دستگاه پیشبینی شده بود، خوشبختانه این تعداد اکنون به حدود ۱۸ دستگاه رسیده که نشاندهنده استقبال و اهمیت این رویداد در سطح استان است.
