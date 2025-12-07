کفیل: دانشجویان پرچمدار «اتحاد مقدس» شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین اجلاسیه بسیجیان خراسان شمالی، سردار فضل‌الله کفیل در سالن شهدای گمنام بجنورد برگزار شد، با تأکید بر نقش جریان دانشجویی در معادلات امروز کشور اظهار کرد: آنچه امروز از فضای دانشگاهی انتظار می‌رود، ترویج تفکر مقاومت است.

وی با بیان اینکه نظریه دانشجوییِ ایستادگی در سال‌های اخیر بارها آزموده شده، افزود: رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت و ایستادگی جوانان و دانشجویان منطقه به زانو درآمد و این تجربه نشان می‌دهد تفکر مقاومت، تأثیرگذاری واقعی دارد.

کفیل ادامه داد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی نیازمند است؛ انسجامی که با حضور فعال دانشجویان در عرصه‌های فکری و میدانی تحقق می‌یابد.

وی تصریح کرد: جامعه کنونی نیازمند یک جنبش اتحاد و همبستگی ملی است و جوانان، سرمایه‌های اصلی این مسیر هستند؛ جوانانی که در برابر فشارهای نظام سلطه سر خم نخواهند کرد.

مسئول هماهنگی و هم‌اندیشی راهبردی سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: دانشجویان باید با جهاد تبیین و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، پیام هم‌دلی و یکپارچگی ملت ایران را به گوش دشمنان برسانند.