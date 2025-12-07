به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری صبح یکشنبه در پنجمین اجلاسیه مجمع بسیجیان خراسان شمالی که در سالن جلسات شهدای گمنام بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: ۱۶ آذر نماد مقاومت در برابر سلطه است و اگر تاریخ این روز بهدرستی روایت نشود، دشمن با تحریف آن باور جوانان کشور را تغییر خواهد داد.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه امروز جنگ ادراکی و تحریف تاریخ یکی از ابزارهای جدی دشمن است، افزود: نخبگان، اساتید، تشکلها و مجموعههای دانشجویی باید تاریخ کشور را درست تبیین کنند و اجازه ندهند دشمن با روایتسازی غلط، ذهن جوانان را هدف قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی بیان کرد: همه کسانی که در این رویداد حضور دارند باید پرچمداران این تفکر باشند و اگر همگان اعتقاد دارند مهمترین سند بالادستی، اجرای منویات فرمانده معظم کل قوا است، باید بدانیم که یکی از تأکیدات ایشان، تقویت پایگاه مردمی بسیج و ظرفیتهای درونی آن است.
حجتالاسلام نوری تصریح کرد: دانشجویان همواره نقش پررنگی در جامعه داشتهاند و مرور تاریخ نشان میدهد که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، حضور دانشجویان در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور تعیینکننده بوده است.
نظر شما