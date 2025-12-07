به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه طی مراسمی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ۶۸ پژوهشگر سرآمد دانشگاه بیرجند تجلیل شدند.

احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند در این مراسم با اشاره به جایگاه بنیادین دانشگاه در پیشبرد علم، فناوری و ارتباط با جامعه، گفت: بخش مهمی از مأموریت دانشگاه در حوزه پژوهش و نوآوری تعریف می‌شود و بخش دیگری نیز به تعاملات اجتماعی و ارتباط دانشگاه با جامعه اختصاص دارد؛ اما آنچه زیربنای تمام این مأموریت‌هاست، تدریس و آموزش است که بر دوش همکاران فرهیخته ما در دانشگاه قرار دارد.

رییس دانشگاه بیرجند با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی اعضای هیئت علمی و محدودیت اعتبارات نباید مانع حرکت دانشگاه شود، افزود: همکاران ما با بزرگواری، احساس مسئولیت مثال‌زدنی و تلاش خستگی‌ناپذیر، اجازه نداده‌اند چراغ پژوهش، نوآوری و آموزش در دانشگاه خاموش شود.

خامسان با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده با انجمن صنفی اعضای هیئت علمی، نهادهای مرجع، حوزه فناوری اطلاعات و دیگر بخش‌های دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه بیرجند در ماه‌های اخیر تلاش کرده است تا در جنبه‌های مختلف، از جمله ساماندهی امور صنفی، تقویت زیرساخت‌های فناوری و پیگیری مسائل اعضای هیئت علمی و کارکنان، اقدامات مؤثری انجام دهد.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه برخی مشکلات در دانشگاه پنهان‌کردنی نیست، گفت: واقعیت این است که فشارهای اقتصادی و شرایط سخت زندگی بر همکاران ما نیز تأثیر گذاشته است؛ اما با این وجود، دانشگاه همچنان مسیر رشد، توسعه و خدمت‌رسانی علمی را ادامه می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش دانشگاه در پیشرفت کشور را یادآور شد و تصریح کرد: پیشرفت ایران نیازمند دانش، پژوهش و فناوری است.

رییس دانشگاه بیرجند ادامه داد: دانشگاه‌ها و دانشمندان این سرزمین همواره در کنار سرداران و نیروهای مسلح، برای اعتلای کشور تلاش کرده‌اند و از این جهت در جنگ ۱۲ روزه دشمن در کنار سردار سپاه و ارتش خون دانشمندان ما را نیز بر زمین ریخت.

خامسان افزود: علی رغم تمام اختلاف نظرها و کاستی‌ها ما باید برای رشد و پیشرفت ایران در کنار هم باشیم.

وی با تأکید بر صیانت از جایگاه دانشگاه بیرجند، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا نهادی در شأن و استقلال دانشگاه بیرجند دخالت کند و تصمیم‌گیری در دانشگاه بر پایه خرد جمعی و با اتکا به نظرات اعضای هیئت علمی و دانشجویان انجام خواهد شد.