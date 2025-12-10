به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها، کشور ایران در سال‌های آینده بر اثر افزایش نسبت سالمندان، با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، به طوری که در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان به ۲.۱ میلیارد نفر خواهد رسید. با وجود اینکه جامعه ایرانی در حال حاضر در «پنجره فرصت جمعیتی» قرار دارد اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ایران به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید.

۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل می‌دهند و به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است و ورود به دوران سالمندی با ظهور مجموعه‌ای از مشکلات روزمره برای سالمندان و چالش‌های مختلف همراه است.

این مشکلات ناشی از تغییراتی است که در توانایی‌های شناختی و فیزیکی و همچنین ارتباطات اجتماعی افراد اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود که بعضی از سالمندان را به مسیر تاریک انزوا، اختلال و افسردگی سوق دهد.

در این راستا امروز چهارشنبه ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های بیرجند، علوم پزشکی بیرجند, دانشگاه صنعتی و دانشگاه‌های فردوس و قاین در قالب رویداد یک روزه تخصصی «اکسیر فناوری و نوآوری در سلامت سالمندان» در سالن همایش‌های دکتر فروزانفر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جمع شدند تا با ارائه ایده‌های فناور خود، گامی مؤثر برای حل مشکلات و چالش‌های سالمندان بر دارند.

در این رویداد هر یک از ۵۷ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌ها استان در مدت زمان ۶۰ ثانیه با حضور ۱۰ منتور تخصصی و کسب و کار، ایده‌های فناور و نوآور خود را برای حل بخشی از مشکلات سالمندان مانند مصرف به موقع دارو ها و جلوگیری از تداخل دارویی، بی اختیاری ادراری، فراموشی، حوادث دوران سالمندی و… ارائه کردند.

در حاشیه برگزاری این رویداد، رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه جامعه ما به سمت سالمندی پیش می‌رود و این دوران همراه با مشکلاتی برای سالمندان است، به مناسبت هفته پژوهش و روز دانشجو رویداد تخصصی یک روزه «اکسیر فناوری و نو آوری در سلامت سالمندان» از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

الهام چمنی خاطرنشان کرد: از آن جایی که هدف دانشگاه تربیت فارغ التحصیلان توانمند است، در این رویداد دانشجویان یاد می‌گیرند که شهامت لازم را در خود به وجود آورند تا بتوانند با شبیه سازی، علم و ایده‌های خود را به خوبی برای حل مشکلات سالمندان عملی کنند.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ دانشجوی استان از دانشگاه‌های بیرجند، علوم پزشکی و صنعتی و قاین و فردوس در این رویداد شرکت کرده‌اند.

چمنی ادامه داد: در مراسم اختتامیه این رویداد تخصصی از گروه‌های ۱۰ نفری اول، دوم و سوم که بهترین ایده‌ها را بر اساس نظر هیئت پنج نفری داوری برای حل مشکلات سالمندان ارائه کنند با اهدای جوایز نقدی ۲۰, ۱۵و ۱۰ میلیون تومانی تقدیر خواهد شد.