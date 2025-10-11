رشد عمرانی در دانشگاه بیرجند؛افتتاح خوابگاه های جدید تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد خامسان ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار از طرح‌های عمرانی این دانشگاه و دیدار با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرا، خوابگاه صدف ۶ است که در صورت عدم بروز مشکل، تا بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: این خوابگاه ظرفیت ۲۵۰ تا ۳۰۰ دانشجو را دارد و همزمان چهار بلوک خوابگاه متأهلی در دست احداث است که هر بلوک با ظرفیت ۱۲ زوج دانشجویی آماده‌سازی می‌شود و به این ترتیب در مجموع ۴۸ زوج از دانشجویان متأهل در این خوابگاه‌ها مستقر خواهند شد.

خامسان بیان کرد: استاندار خراسان جنوبی در سفر اخیر خود به دانشگاه قول مساعد برای تأمین اعتبار لازم جهت تکمیل این پروژه‌ها داده‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، هر چهار پروژه تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

انتقال دانشجویان دختر به خوابگاه مرکزی

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویان مجرد گفت: پروژه برج خوابگاه دانشجویان مجردی یکی از طرح‌های کلیدی دانشگاه است، زیرا در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دختر در سطح شهر و پردیس امیرآباد ساکن هستند و ناچار به تردد روزانه‌اند.

خامسان گفت: با افتتاح این خوابگاه، حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان دختر به خوابگاه اصلی منتقل خواهند شد و مشکل رفت‌وآمد آنان برطرف می‌شود.

وی افزود: در همان مجموعه، سالن چندمنظوره ویژه دانشجویان دختر احداث شده که بخشی از هزینه‌های آن توسط خیرین و بخشی از محل درآمدهای اقتصادی دانشگاه تأمین می‌شود و در صورت تأمین مابقی اعتبارات، عملیات تکمیل آن به‌زودی آغاز و به بهره‌برداری خواهد رسید.

تمرکز بر مشکلات رفاهی و تردد دانشجویان

دکتر خامسان به برخی مطالبات و چالش‌های دانشگاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر پروژه‌های عمرانی، موضوعات مربوط به تغذیه، تردد و تاب‌آوری جامعه دانشگاهی از دغدغه‌های اصلی ماست و در حال حاضر تنها حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از اعتبارات دانشجویی صرف حوزه‌هایی مانند تغذیه، تردد و نظافت می‌شود، در حالی‌که اصل مأموریت دانشگاه پژوهش و آموزش است.

وی افزود: در زمینه تردد دانشجویان به‌ویژه بین پردیس امیرآباد و دانشگاه، هزینه‌های سنگینی بر دانشگاه تحمیل می‌شود و امسال در تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری، ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان برای اتوبوس‌های حمل‌ونقل دانشجویی پرداخت می‌کنیم.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: علاوه بر این، بخشی از هزینه‌ها نیز از محل کارت‌کشی دانشجویان تأمین می‌شود و در زمان پیک، ناچاریم روزانه تا ۱۰ اتوبوس کرایه کنیم که مجموع این هزینه‌ها سالانه به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان می‌رسد.

وی از استاندار خواست تا در زمینه بهسازی و آسفالت معابر دانشگاه نیز همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط تردد دانشجویان و کارکنان بهبود یابد.

استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند

خامسان با اشاره به توانمندی علمی دانشگاه بیرجند افزود: ما در دانشگاه بیرجند آزمایشگاه‌های مجهز و توانمندی در حوزه‌های مختلف داریم و انتظار داریم صنایع و معادن استان، نمونه‌های آزمایشگاهی خود را برای بررسی به خارج از استان ارسال نکنند، زیرا دانشگاه بیرجند آمادگی دارد بسیاری از این آزمایش‌ها را با کیفیت بالا در داخل استان انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نمونه‌ها در استان بررسی شوند، هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم گردش اقتصادی و علمی داخل استان تقویت خواهد شد.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به موضوع بومی‌گزینی در آموزش عالی گفت: سالانه حدود دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی جدید در مقاطع مختلف در دانشگاه بیرجند پذیرش می‌شوند.

وی افزود: دانشگاه فقط محل تحصیل نیست، بلکه جایی برای رشد فردی و تجربه استقلال است و دانشجو باید بتواند شهر جدیدی را تجربه کند، تا از دوران نوجوانی وارد بلوغ فکری و اجتماعی شود. بنابراین تداوم سیاست بومی‌گزینی در بلندمدت به زیان نظام آموزش عالی است.

خامسان با اشاره به مشکلات مالی در حوزه تغذیه دانشجویان گفت: وزارت علوم در حال بررسی طرحی برای اعطای وام تغذیه به دانشجویان است و پیشنهاد ما این است که سوبسید تغذیه مستقیماً به دانشجو پرداخت شود تا خود بتواند آزادانه از سلف یا سایر مراکز غذایی استفاده کند.

وی توضیح داد: اگر پول تغذیه مستقیماً به دانشجو داده شود، او می‌تواند با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، منابع مالی خود را مدیریت کرده و در موارد ضروری مانند خرید تجهیزات آموزشی و لپ‌تاپ استفاده کند. ح

لزوم تمرکز دوباره بر آموزش و پژوهش

خامسان در ادامه با بیان اینکه تمرکز دانشگاه باید بر مأموریت اصلی خود بازگردد، گفت: اگر بخشی از اعتبارات رفاهی به حوزه پژوهش منتقل شود، اساتید می‌توانند از محل گرنت پژوهشی به دانشجویان کمک هزینه پرداخت کنند و آنان را در پروژه‌های تحقیقاتی مشارکت دهند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بخش زیادی از وقت و انرژی مدیران دانشگاه صرف مسائل روزمره مانند تغذیه، خوابگاه و تردد می‌شود، در حالی‌که باید تمرکز اصلی بر آموزش، نوآوری و پژوهش باشد.

خامسان گفت: اگر دولت و وزارت علوم در این زمینه تصمیمات ساختاری اتخاذ کنند، دانشگاه‌ها می‌توانند با قدرت بیشتری در مسیر توسعه علمی کشور حرکت کنند.

رئیس دانشگاه بیرجند اظهار کرد: امیدواریم با حمایت استاندار محترم، بخشی از اعتبارات عمرانی و رفاهی دانشگاه تأمین شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و مشکلات زیرساختی برطرف گردد.