امام جمعه عسلویه: ایجاد دانشگاه صنعت نفت در شهرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی ظهر یکشنبه در مراسمی به مناسبت روز دانشجو با تأکید بر اهمیت پیوند صنعت و دانشگاه، اظهار داشت: با وجود پهنه گسترده حضور صنایع انرژی در عسلویه، ایجاد دانشگاه صنعت نفت و دانشکده فنی و صنعتی نه‌تنها یک مطالبه منطقی بلکه ضرورتی قطعی برای پیشرفت منطقه است.

وی افزود: امروز عسلویه در مرکز ثقل صنعت نفت و گاز کشور قرار دارد و طبیعی است که این منطقه باید میزبان مراکز علمی و دانشگاهی متناسب با این ظرفیت باشد؛ مراکزی که بتوانند نیروهای متخصص، مهارت‌محور و مورد نیاز صنایع را تربیت کرده و بومی‌سازی دانش فنی را تقویت کنند.

امام جمعه عسلویه با تأکید بر نقش نخبگان و رسانه‌ها در تحقق این هدف گفت: اهل دانش، مسئولان دلسوز و اصحاب رسانه باید این مطالبه مهم را پیگیری، مطالبه‌گری و به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند تا مسیر تأسیس دانشگاه صنعت نفت در عسلویه هموار شود.

محمدی افزود: این دانشگاه می‌تواند نقطه اتصال واقعی میان صنعت و دانشگاه باشد و با تربیت متخصصان بومی، هم نیاز صنایع منطقه را تأمین کند و هم زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عسلویه شایستگی تبدیل‌شدن به قطب آموزش عالی انرژی در کشور را دارد و تحقق این هدف، نیازمند اراده مشترک مسئولان، دانشگاهیان و رسانه‌هاست.