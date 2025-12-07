رحمانی: هوشیاری دانشجویان در حفظ وحدت؛ قومیت گرایی آسیب برای توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در آئین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ارومیه با بیان اینکه دانشگاه و دانشجو باید هوشیار باشد که عده‌ای خارج از استان آذربایجان‌غربی و خارج از کشور به دنبال تحریک مردم و دامن زدن به فضای قومیتی هستند، اظهار کرد: باید تمامی تلاش‌ها برای حفظ وحدت به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه سال هاست قومیت‌های مختلف در این استان به صورت مسالمت آمیز زندگی کرده‌اند، افزود: آذربایجان‌غربی از امن ترین استان‌های کشور است که باید با همراهی و همدلی همه جانبه این فضای واقعی به سرمایه گذاران نیز منتقل شود.

استاندار آذربایجان غربی در پاسخ به یکی از مطالبات دانشجویان دانشگاه ارومیه در خصوص دریاچه ارومیه، عنوان کرد: احیای دریاچه ارومیه امروز یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در منطقه است که شخص رئیس جمهور نیز حساسیت و توجه ویژه‌ای به آن دارد.

استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای احیای دریاچه ارومیه

رحمانی با اشاره به امضای تفاهم نامه فائو با دانشگاه‌های ارومیه و تبریز در زمینه احیای دریاچه ارومیه گفت: در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به ارومیه نیز ۱۰ اقدام تازه برای احیای دریاچه آغاز شد که نقش مهمی در روند احیا ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به تلاش برای استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو برای احیای دریاچه ارومیه، گفت: دولت چهاردهم نشان داده که از همه ظرفیت‌ها برای احیای نگین فیروزه‌ای ایران بهره خواهد برد که همکاری با سازمان‌های بین المللی فقط بخشی از آن است.

استاندار با اشاره به تشکیل چند ستاد تخصصی گفت: ستاد عالی سرمایه‌گذاری، ستاد فناوری و نوآوری و ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور ده‌ها استاد از دانشگاه‌های ارومیه، تبریز و چند مرکز تخصصی کشور تشکیل شده و مسئولیت ارتباط گیری علمی با دانشگاه‌ها را به‌صورت مشخص به افراد معین سپرده‌ایم.

رحمانی در خصوص نارضایتی دانشجویان از تعطیلی‌های نامنظم در زمان آلودگی هوا نیز گفت: انتشار برخی اخبار با تیتر اینکه «ارومیه آلوده‌ترین شهر ایران شد» صحت ندارد؛ معتقدیم که هرگونه گزارش در این راستا باید دقیق، شفاف و همراه با مستندات باشد تا تصمیم گیری نیز صحیح انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه دانشجویان باید به دور از برخی جو سازی‌ها نگاه علمی به آن داشته باشند، اظهار کرد: ما در همین راستا از دستگاه‌های مسئول خواستیم تا در زمینه آلودگی هوا، اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی به مردم داشته باشند.

به کمک دانشجویان برای حل مشکلات استان نیازمندیم

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اینکه بدون حضور دانشگاه و جامعه علمی، حل بسیاری از مشکلات ممکن نیست، افزود: فضای دانشگاهی همواره پویا است و ما به کمک دانشجویان و دانشگاهیان دغدغه مند در حل مشکلات استانی نیازمندیم.

وی در زمینه گلایه دانشجویان در زمینه تغییرات کند مدیریتی در استان نیز گفت: بیش از نیمی از مدیران استان طی یک سال گذشته تغییر کرده است، اما باید توجه کرد که پیش از تغییر مدیران، باید تغییر در نگرش‌ها اتفاق بیفتد؛ ما در آذربایجان‌غربی نیازمند تغییر نگرش نسبت به توسعه هستیم.

رحمانی با اشاره به رتبه پایین آذربایجان‌غربی در شاخص درآمد سرانه و قرار گرفتن استان در میان استان‌های گران و با تورم بالای کشور، گفت: این وضعیت با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی و هم‌مرزی با سه بلوک سیاسی و منطقه‌ای قابل قبول نیست، این استان از یک محرومیت تاریخی رنج می‌برد که در تلاش برای جبران آن هستیم.

استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت تاکید کرد و ادامه داد: و لازم است دانشگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند نساجی، معدن و صنایع پایین‌دستی ورود جدی‌تری داشته باشند.

رحمانی با تأکید بر اینکه تحول واقعی از تغییر در ذهنیت‌ها آغاز می‌شود، افزود: بیش از نیمی از مدیران استان تغییر کرده‌اند اما اگر نگاه مدیریتی تغییر نکند، توسعه پایدار شکل نمی‌گیرد.

دانشجویان به مطالبات مقام معظم رهبری عمل کنند

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی نیز در این مراسم، با بیان اینکه آینده کشور را تلاش دانشجویان رقم خواهد زد، اظهار کرد: اگر این مطالبات در حوزه دانشگاهی عملیاتی شود، دانشگاه‌ها می‌توانند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشجویان ایجاد ارتباط محکم با خداونداست، گفت: جوانان و دانشجویان قدر دوران جوانی را بدانند و اجازه ندهند این فرصت ذی قیمت با کارهای واهی هدر رود.

نماینده ولی فقیه در استان، علم آموزی را از مهمترین وظیفه دانشجویان بیان کرد و گفت: در دنیای امروزه علم و تکنولوژی حرف اول را می‌زند، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه نقش اصلی را تکنولوژی داشت.

رئیس دانشگاه ارومیه نیز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با گرامیداشت یاد شهدای ۱۶ آذر، تأکید کرد: نقش تاریخی دانشجویان در مقابله با استبداد، بی‌عدالتی و وابستگی، امروز نیز باید در قالب فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجتماعی تداوم یابد.

محمود رضازاد با بیان اینکه این حادثه به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران ثبت شده است، ادامه داد: ۱۶ آذر یادآور ایستادگی دانشجو در برابر زورگویی، استبداد و بی‌عدالتی است؛ روزی که نشان می‌دهد آگاهی‌بخشی، حقیقت‌جویی و مسئولیت‌پذیری در میان نسل جوان همواره زنده بوده و هست.

وی ادامه داد: ۱۶ آذر تنها نماد مبارزه با استکبار نیست، بلکه عرصه‌ای برای یادآوری رسالت علم‌آموزی و نقش‌آفرینی دانشجویان در پیشرفت کشور است.

رئیس دانشگاه ارومیه تاکید کرد: دانشجویان باید توانمندی خود را در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی نشان دهند و پرچمدار نوآوری و خلاقیت در جامعه باشند.