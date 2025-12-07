سردار دشتی: مردم جزیره خارگ قهرمانان مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به نقش ویژه این نیروی انقلابی در حفظ امنیت پایدار استان، گفت: سپاه پاسداران در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی و صیانت از ارزش‌های نظام قرار دارد و جزیره خارگ یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی کشور در این مسیر است.

وی با بیان اینکه خارگ قلب تپنده صادرات انرژی و خط مقدم مقاومت اقتصادی کشور است، افزود: اهمیت این جزیره تنها به ظرفیت‌های نفتی محدود نیست؛ بلکه مردم مؤمن، صبور و مقاوم خارگ در دوران دفاع مقدس و سال‌های بعد، ثابت کرده‌اند که نماد پایداری و وفاداری به انقلاب هستند.

سردار دشتی با قدردانی از خدمات سرهنگ سیروس حیاتی، فرمانده پیشین سپاه ثارالله خارگ، اظهار کرد: سرهنگ حیاتی با تلاش، روحیه جهادی و تعامل سازنده با مجموعه‌های مردمی و اداری، خدمات ارزشمندی از خود به‌جا گذاشت.

وی سرهنگ مشتاقی را به‌عنوان فرمانده جدید سپاه خارگ معرفی کرد و افزود: با حضور فرمانده جدید، امیدواریم شاهد تقویت بیش از پیش اقدامات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و جهادی سپاه در این جزیره راهبردی باشیم.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) تأکید کرد: سپاه در کنار مردم خارگ و مجموعه‌های عملیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت، ثبات و پشتیبانی از جبهه اقتصادی کشور دارد و این همکاری با قدرت ادامه خواهد داشت.