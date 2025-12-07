  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

خاتون بم با شکست سپاهان در اصفهان صدرنشین ماند

خاتون بم با شکست سپاهان در اصفهان صدرنشین ماند

تیم فوتبال خاتون بم در دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر زنان با برتری مقابل سپاهان نهمین پیروزی فصل خود را جشن گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان که عصر امروز در اصفهان برگزار شد تیم خاتون بم موفق شد با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود سپاهان را شکست دهد و نهمین برد این فصل را به نام خود ثبت کند.

در این مسابقه مونا حمودی گل‌های خاتون بم را به ثمر رساند و نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت.

با این پیروزی خاتون بم با ۲۷ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. پس از این تیم گل‌گهر سیرجان با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد و ماشین‌سنگین ایستا نیز با ۱۷ امتیاز جایگاه سوم جدول را در اختیار گرفته است.

طبق برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان لیگ نیم‌فصل دوم لیگ برتر زنان از جمعه هفته آینده (۲۱ آذرماه) آغاز خواهد شد.

کد خبر 6680917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها