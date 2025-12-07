خاتون بم با شکست سپاهان در اصفهان صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان که عصر امروز در اصفهان برگزار شد تیم خاتون بم موفق شد با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود سپاهان را شکست دهد و نهمین برد این فصل را به نام خود ثبت کند.

در این مسابقه مونا حمودی گل‌های خاتون بم را به ثمر رساند و نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت.

با این پیروزی خاتون بم با ۲۷ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. پس از این تیم گل‌گهر سیرجان با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد و ماشین‌سنگین ایستا نیز با ۱۷ امتیاز جایگاه سوم جدول را در اختیار گرفته است.

طبق برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان لیگ نیم‌فصل دوم لیگ برتر زنان از جمعه هفته آینده (۲۱ آذرماه) آغاز خواهد شد.