پرسپولیس به دنبال سبقت از پیکان/ تراکتور در اندیشه نزدیک شدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر با برگزاری چهار دیدار دنبال خواهد شد. در مهم‌ترین بازی این هفته، تیم پیکان در ورزشگاه خالی از تماشاگر میزبان پرسپولیس خواهد بود و همچنین ذوب‌آهن در خانه به مصاف تراکتور می‌رود.

ذوب‌آهن - تراکتور

تیم فوتبال ذوب‌آهن در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و با کسب ۱۲ امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد. شاگردان قاسم حدادی‌فر در دو دیدار اخیر به تساوی دست یافته‌اند و امروز مقابل تراکتور کار دشواری پیش رو دارند.

تراکتور نیز هفته گذشته در خانه مقابل استقلال خوزستان دو امتیاز حیاتی را از دست داد و برای حفظ شانس خود در کورس مدعیان نیازمند کسب سه امتیاز این دیدار خارج از خانه است.

در ۱۰ دیدار گذشته دو تیم مقابل یکدیگر، تراکتور چهار پیروزی و ذوب‌آهن سه پیروزی داشته و سه دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. در صورت برد تراکتور، این تیم می‌تواند موقتاً به رده دوم جدول صعود کند و در صورت پیروزی ذوب‌آهن، شاگردان حدادی‌فر می‌توانند چهار پله در جدول صعود کنند. این دیدار از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

شمس آذر - گل‌گهر

شمس آذر در دیدار امروز میزبان گل‌گهر خواهد بود؛ تیمی که در چهار رویارویی گذشته با شمس آذر موفق به برد نشده است. شاگردان وحید رضایی از تیم‌هایی هستند که در منطقه سقوط به لیگ پایین‌تر قرار دارند. هفته گذشته هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشدند؛ شمس آذر مقابل خیبر به تساوی رسید و گل‌گهر برابر پیکان شکست خورد.

در چهار دیدار گذشته دو تیم، گل‌گهر دو برد و شمس آذر دو برد به دست آورده‌اند و هیچ یک برتری مداوم نداشته‌اند. در صورت پیروزی شمس آذر، این تیم ۱۳ امتیازی شده و دو پله در جدول صعود می‌کند و گل‌گهر با پیروزی ۱۹ امتیازی شده و می‌تواند به رده چهارم جدول برسد. قضاوت این دیدار بر عهده سعاد وفاپیشه است و بازی از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

پیکان - پرسپولیس

پیکان پس از دو پیروزی متوالی برای ثبت سومین برد پیاپی، امروز کار دشواری مقابل پرسپولیس تحت هدایت اوسمار ویه را خواهد داشت. پرسپولیس هفته گذشته در دربی ۱۰۶ پایتخت مقابل استقلال با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد و شاگردان ویه امیدوارند امروز در ورزشگاه خالی از تماشاگر سه امتیاز دیدار را به دست آورند.

در ۱۰ تقابل گذشته دو تیم، پرسپولیس ۹ پیروزی و پیکان تنها یک تساوی کسب کرده است. در صورت برد پرسپولیس، این تیم موقتاً صدرنشین جدول خواهد شد و در صورت پیروزی پیکان، شاگردان منصوریان می‌توانند به رده هفتم جدول صعود کنند. دیدار امروز از ساعت ۱۷:۱۵ و با قضاوت امیر عرب‌براقی در ورزشگاه پاس تهران برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان - خیبر

استقلال خوزستان که در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی روبه‌رو بوده، هفته گذشته توانست تراکتور را در تبریز متوقف کند و با حداقل امتیاز به اهواز بازگردد. این تیم امروز در آبادان میزبان خیبر است که تاکنون موفق به برد مقابل استقلال خوزستان نشده است. خیبر در دو دیدار اخیر خود به تساوی دست یافته و برای کسب سه امتیاز خارج از خانه کار دشواری پیش رو دارد.

در هشت دیدار گذشته دو تیم، خیبر تنها دو برد داشته و شش دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. در صورت برد استقلال خوزستان، این تیم می‌تواند تا رده نهم جدول صعود کند و در صورت برد خیبر، شاگردان سیدمهدی رحمتی تا رده چهارم جدول بالا خواهند رفت. این دیدار از ساعت ۱۸:۳۰ و با قضاوت میثم عباسپور در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* ذوب آهن - تراکتور؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* شمس آذر - گل گهر؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* پیکان - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۷:۱۵

* استقلال خوزستان - خیبر؛ ساعت: ۱۸:۳۰

چهارشنبه ۱۹ آذر

* فجرسپاسی - چادرملو؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* آلومینیوم - سپاهان؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* مس رفسنجان - فولاد؛ ساعت: ۱۷:۱۵

* استقلال - ملوان؛ ساعت: ۱۷:۱۵